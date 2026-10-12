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girişimcilere 645 milyon lira destek: iş kurma ve iş geliştirme paketinin detayları

Bakan Kacır, KOSGEB’in İş Kurma Desteğiyle 31.250 işletmeye 645 milyon lira, İş Geliştirme Desteğiyle 4.476 projeye 6,4 milyar lira destek verildiğini açıkladı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 10:49

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

girişimcilere 645 milyon lira destek: iş kurma ve iş geliştirme paketinin detayları

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda KOSGEB Girişimci Destek Programı kapsamında yürütülen desteklere ilişkin bilançosunu paylaştı. Bakan Kacır, 2024 yılında uygulamaya alınan programla girişimcilere yönelik önemli mali katkılar sağlandığını belirtti.

iş kurma desteğinin kapsamı:

İş Kurma Desteği programı çerçevesinde girişimcilere platform ve performans giderlerine yönelik katkılar sunuluyor. Kacır’ın açıkladığı rakamlara göre bugüne kadar 31 bin 250 işletmeye toplam 645 milyon lira tutarında destek sağlandı. Program, özellikle işini kurma aşamasındaki girişimcilerin ilk maliyetlerini hafifletmeyi ve sürdürülebilir iş modelleri oluşturmasını hedefliyor.

Destek, işletmelerin dijital platform kullanımından pazarlama ve tanıtım harcamalarına kadar çeşitli maliyet kalemlerini kapsayacak şekilde tasarlandı. KOSGEB Girişimci Destek Programı kapsamında gerçekleştirilen bu katkılar, girişimcilerin erken dönemde likidite ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı oluyor.

iş geliştirme desteği ve başvuru süreci:

İş Geliştirme Desteği tarafında da önemli kararlar alındı. Bakan Kacır, 4 bin 476 proje için toplam 6,4 milyar lira tutarında destekleme kararı verildiğini, bunlardan 2 bin 400 projeye ise şu ana kadar 2,4 milyar lira ödeme yapıldığını belirtti. Bu destekler, projelerin üretim kapasitesini artırma, yatırım ve büyüme hedeflerine ulaşma yönündeki ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor.

İş Geliştirme Çağrısı için son başvuru tarihi 31 Ekim olarak açıklandı. Detaylı bilgi ve başvuru işlemleri için başvuru sahipleri http://kosgeb.gov.tr internet sitesine yönlendirildi.

bakanın değerlendirmesi:

Kacır, paylaşımında girişimcilerin üretim, yatırım ve büyüme yolculuklarında devlet desteklerinin sürdürüleceğini vurguladı. Sağlanan kaynakların hedef odaklı ve ihtiyaçlara cevap verecek şekilde dağıtıldığını belirterek, programların girişimcilik ekosistemine katkısının devam edeceğini ifade etti.

Programlara ilişkin başvuru ve detay bilgilerinin KOSGEB kanalıyla güncel olarak takip edilebileceği bildirildi.

BAKAN KACIR&#039;IN SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAPTIĞI PAYLAŞIM

BAKAN KACIR'IN SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAPTIĞI PAYLAŞIM

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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