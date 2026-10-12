Köyün duvarlarını kırmızıya boyayan Çukurören biberinin öyküsü

Çukurören kırmızıya büründü

Bilecik merkeze bağlı Çukurören köyünde yetiştirilen acı kırmızıbiberler, hasat sonrası evlerin balkonlarına, duvarlarına ve çatılarına asılarak kurutuluyor. Altı yıl önce coğrafi işaret alarak tescillenen ürün, köyün sokaklarına yayılan kırmızı görüntüsüyle dikkat çekiyor. Kurutma aşamasında kadınların ipe tek tek dize dize çalışması ortaya folklorik ve fotojenik bir manzara çıkarıyor.

Yetiştirme ve geleneğin sürmesi

Üretim, yaklaşık 160 yıl önce Türkiye'ye gelen göçmenlerin getirdiği ata tohumlarıyla başladı ve bugün aynı tohumlarla sürdürüldüğü belirtiliyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından iyi tarım uygulamaları kapsamında yürütülen üretimde, mart ayında seralarda çimlendirme yapıldıktan sonra fideler bahçelere aşılanıyor. Çukurören Köyü Muhtarı Muhittin Dündar üretimin genetik özelliklerinin korunduğunu ve aromasının farklı olduğunu vurguluyor.

Hasat, kurutma ve emek yoğun süreç

Hasadın ardından biberler kurutma için kadınlar tarafından özenle iplere diziliyor. Üreticiler işlemi iğneyle boncuk dizmeye benzetiyor; dizme, çimlendirme, tohum ve sulama gibi aşamalar uzun uğraş gerektiriyor. Köy sakinlerinden Fatma Güney, işin meşakkatini ve emeğin yoğunluğunu belirterek bu yüzden fiyatların yüksek algılandığını açıklıyor.

Ürün Türk Patent ve Marka Kurumunca 2020 yılında coğrafi işaret ile tescillendi. Kurutulduktan ve öğütüldükten sonra biberler ağırlıklı olarak Marmara ve Ege bölgeleri başta olmak üzere birçok kente gönderiliyor; nakliyatta hem üreticilerin kendi ulaştırmaları hem de kargo kullanımı devam ediyor.

Pazar, fiyatlar ve turizm etkisi

Muhtar Dündar, bu yıl üretimin geçen yıla göre daha iyi olduğunu, fiyatların ise yüzde 50 arttığını aktarıyor. Geçen yıl 350–400 TL arasında olan fiyatların bu yıl 500–600 TL aralığına çıktığı; ayrıca bir dizinin geçen sene 25 TL iken bu yıl 30–35 TL civarında satıldığı kaydediliyor. Köyün kırmızı görüntüsü fotoğrafçıların ve ziyaretçilerin ilgisini çekiyor, Çukurören ve Bilecik için günübirlik turlar düzenleniyor.

Yerel halk, gelen ziyaretçilere köyün atmosferini tanıtmak amacıyla bazı evlerin duvarlarına ve giriş noktalarına resimler çizdi. Bu adımlar hem ziyaretçilerin deneyimini zenginleştiriyor hem de ürünün tanıtımına katkı sağlıyor. Köydeki üretim geleneğinin korunması, hem ekonomik hem de kültürel bir değer olarak öne çıkıyor.

Öne çıkan veriler: Çukurören köyü merkeze 10 kilometre uzaklıkta; biberler 2020'de coğrafi işaret aldı; ata tohumu olarak 160–170 senedir üretim yapılıyor; fiyatlar geçen yıla göre yaklaşık %50 arttı.

ÇUKURÖREN KÖYÜ MUHTARI MUHİTTİN DÜNDAR