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Boyabat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 26,27 gram madde ele geçirildi; yakalanan şüpheli adli işlem sonrası tutuklandı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 21:27

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Boyabat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Operasyonun kapsamı

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Boyabat ilçesinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmada arama ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda toplam 26,27 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

ele geçirilen madde ve miktarı:

Operasyonda ele geçirilen miktar yetkililerce tutanak altına alındı. Elde edilen maddeyle ilgili olarak yapılan ilk incelemeler ve kayıt işlemleri Emniyet birimlerince sürdürüldü.

şüphelinin yakalanması ve yasal süreç:

Çalışma kapsamında yakalanan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Sulh ceza hâkimliği kararıyla şüpheli tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

SİNOP’UN BOYABAT İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNCE YÜRÜTÜLEN UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE ÇALIŞMASINDA 26,27...

SİNOP’UN BOYABAT İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNCE YÜRÜTÜLEN UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE ÇALIŞMASINDA 26,27 GRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ. GÖZALTINA ALINAN 1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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