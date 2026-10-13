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Ekrem İmamoğlu davasında tutuklular suçlamaları reddederek tahliye istedi

Ek iddianameyle ana dosyayla birleştirilen 'Ekrem İmamoğlu' davasında tutuklu sanıklar, suçlamaları reddederek yetki eksikliği öne sürdü ve tahliye talep etti.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 22:13

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Ekrem İmamoğlu davasında tutuklular suçlamaları reddederek tahliye istedi

Duruşmada savunmalar: ek iddianame dosyayla birleştirildi

‘Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ davasının ikinci duruşmasının 33. gününde, mahkeme heyeti mevcut dosya ile birleştirilen ek iddianame kapsamında tutuklu sanıkların savunmalarını aldı. Ek iddianamenin 18 Eylül tarihinde hazırlandığı kaydedildi ve dosya birleştirmesi sonrası tutuklu sanıklar sırasıyla kürsüye çıktı.

tutuklu sanıkların ortak iddiası:

Mahkemede konuşan sanıklar, yöneltilen suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini talep etti. Sanık savunmalarında ağırlıklı olarak görev ve yetki eksikliğine vurgu yapıldı; iddianamede yer verilen eylem ve delillerin kendilerine özgü olmadığı belirtildi. Birden fazla sanık, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, evrakta sahtecilik ve irtikap gibi suçlamaların kendileri hakkında somut delillerle desteklenmediğini ifade etti.

aytekin karaarslan’ın savunması:

Ağaç A.Ş. Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Aytekin Karaarslan savunmasında, hakkında ihaleye fesat karıştırma suçlaması bulunduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "Benim şirketteki ne görevim, ne imza yetkim, ne iş pozisyonum buna müsait değildir. İsnat edilen suçlamada örgüt üyeliği, rüşvet, evrakta sahtecilik, irtikap gibi suçlamalar bulunmamaktadır. Eylem anlatımlarında bana özgü tek bir fiil, görüşme, para, HTS, baz ya da MASAK tespiti yokken hangi mantıkla ihaleye fesat karıştırma suçlaması isnat ediliyor." Karaarslan, bu gerekçelerle tahliyesini istedi.

diğer tutuklu sanıkların savunmaları:

Tolga Kılıç da Anadolu Yakası Park Bahçeler Müdürlüğü Pendik Gözdağı Şefliği'nde memur olduğunu belirterek, "Ben görevim süresi ve tüm memuriyet hayatım boyunca titizlikle çalıştım. Görevimi gereği gibi yerine getirdim. Kanuna aykırı herhangi bir şey yapmadım. İddianameye konu ihalelerde de bir hukuka aykırılık yoktur, kamu zararı yoktur, her şey mevzuata uygun olarak yapılmıştır. İhaleye fesat karıştırma suçu da söz konusu değildir" dedi ve tahliye talebinde bulundu.

Ardından söz verilen iş insanı Murat Dağdeviren savunmasında rüşvete aracılık etmekle suçlandığını belirtti. İddianamede yer alan Orhan Yıldırım'ın ifadesine göre, Dağdeviren ile 2017'de tanıştığını, Ağaç A.Ş.'deki yakın ilişkilerinden dolayı rahat davrandığını ve alacakları karşılığında yaklaşık 3 milyon TL civarında ödeme yaptığını söylediği aktarılmıştı.

Murat Dağdeviren ise mahkemede, Orhan Yıldırım ile arkadaşlık bağı üzerinden tanıştığını, Han İnşaat ile yürütülen işlerde saha ve organizasyon görevini üstlendiğini; aldığı paraların borç mahiyetinde olduğunu savunarak, "Orhan Yıldırım tarafından bana gönderilen paralar rüşvet parası olamaz" ifadelerini kullandı.

Mahkeme, savunmaların alınmasına devam edilmesine karar verirken, tutuklu sanıkların tahliye talepleri ve iddialara ilişkin değerlendirmelerin duruşma tutanaklarına geçti.

Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü duruşmasında ek iddianameyle dosyaya dahil olan sanıklar...

Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü duruşmasında ek iddianameyle dosyaya dahil olan sanıklar savunma yaptı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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