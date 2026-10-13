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Bodrum'da sahte dolar hazırlığı son anda durduruldu: 46 bin 200 dolar ele geçirildi

Bodrum'da KOM ekipleri, iş yerinde 100 dolarlık 462 banknot olmak üzere toplam 46 bin 200 dolar sahte para ele geçirdi; şüpheli M.Y. tutuklandı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 22:23

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bodrum'da sahte dolar hazırlığı son anda durduruldu: 46 bin 200 dolar ele geçirildi

operasyonun ayrıntıları

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yürütülen çalışma, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele bünyesindeki ekipler, piyasaya sahte dolar sürüleceği yönündeki ihbar ve değerlendirmeler üzerine bir şüpheliyi takibe aldı.

ele geçirilen paralar:

Yapılan operasyonda, şüphelinin iş yerinde arama yapıldı. Aramada 100 dolarlık 462 banknot olmak üzere toplam 46 bin 200 dolar değerinde sahte para ele geçirildi.

şüphelinin işlem süreci:

Gözaltına alınan M.Y., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülebilir delillerin toplanması ve dağıtım ağının tespitine yönelik olarak devam ediyor.

MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİNDE PİYASAYA SAHTE DOLAR SÜRMEYE HAZIRLANDIĞI BELİRLENEN ŞÜPHELİ, POLİS...

MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİNDE PİYASAYA SAHTE DOLAR SÜRMEYE HAZIRLANDIĞI BELİRLENEN ŞÜPHELİ, POLİS EKİPLERİNİN OPERASYONUYLA YAKALANDI. ŞÜPHELİNİN İŞ YERİNDE YAPILAN ARAMADA 46 BİN 200 DOLAR DEĞERİNDE SAHTE BANKNOT ELE GEÇİRİLİRKEN, GÖZALTINA ALINAN ŞAHIS TUTUKLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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