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Galatasaray, Barcelona maçı için üç ismi sahaya sürdü

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona karşısına Kasımpaşa 11'ine göre üç değişiklikle çıktı; Victor Osimhen 39 gün sonra 11'de.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 22:23

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Galatasaray, Barcelona maçı için üç ismi sahaya sürdü

maç kadrosunda üç sürpriz değişiklik:

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında evinde konuk ettiği Barcelona karşılaşmasında, Kasımpaşa maçının ilk 11'ine göre toplam 3 değişiklik yaptı. Buruk, savunma ve orta alana dokunuşlar yaparken ileri uçta da önemli bir dönüşe izin verdi.

hangi oyuncular girip çıktı:

Buruk, Abdülkerim Bardakcı, Gabriel Sara ve Deniz Gül'ün yerine sahaya Eren Elmalı, Mario Lemina ve Victor Osimhen sürüldüğünü açıkladı. Maçın başlangıcında kaptanlığa ise Yunus Akgün getirildi. Bu hamleler, hem savunma hattında hem de hücum varyasyonlarında alternatif oluşturmayı amaçladı.

osimhen ve savunmadaki değişikliklerin ayrıntıları:

Victor Osimhen, 39 gün sonra tekrar 11'de başladı. Nijeryalı golcü en son 4 Eylül'de Başakşehir deplasmanında 11'de yer almış ve sakatlık yaşamıştı; tedavisinin ardından cuma günü Kasımpaşa maçında sahaya dönmüştü ve Barcelona mücadelesiyle tekrar ilk 11'e yükseldi.

Savunmanın ortasında da dikkat çeken bir değişiklik yapıldı: Davinson Sanchez'in yanında daha önce stoper olarak da görev alan Ismail Jakobs, Abdülkerim Bardakcı'nın yerine stoperde başladı. Orta saha düzeninde ise Barış Alper Yılmaz hücumun yanı sıra bu maçta da sağ bekte görev aldı; Buruk, Barış Alper'i beklerde de değerlendirmeye devam ediyor.

Galatasaray'ın sahaya çıkan 11'i şu şekildeydi: Uğurcan Çakır, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez, Ismail Jakobs, Eren Elmalı, Mario Lemina, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Rafael Leao ve Victor Osimhen.

Yedekler arasında ise Jankat Yılmaz, Enes Büyük, El-Chadaille Bitshiabu, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Abdülkerim Bardakcı, Berat Luş ve Renato Nhaga yer aldı.

taraftar desteği ve stadyum atmosferi:

Maçı tribünlerden takip eden eski teknik direktör Fatih Terim, sarı-kırmızılı taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı; izleyiciler, deneyimli hocayla hatıra fotoğrafı çekti. RAMS Park'ı dolduran taraftarlar, müsabaka öncesi takıma geniş çaplı destek verdi ve tezahüratlarla atmosferi ısıttı.

Tribünlerde ayrıca bazı taraftar grupları tarafından açılan pankartlar dikkat çekti; kale arkasındaki tribünlerde "Filistin'e özgürlük" ve "Gazze'de insanlık vicdanını kaybetti" yazılı pankartlar yer aldı ve maç öncesi kortej ile birlikte stadyumda görsel olarak öne çıktı.

GALATASARAY TARAFTARI, BARCELONA MAÇINDA TAKIMINI YALNIZ BIRAKMADI. RAMS PARK&#039;IN TRİBÜNLERİNİ...

GALATASARAY TARAFTARI, BARCELONA MAÇINDA TAKIMINI YALNIZ BIRAKMADI. RAMS PARK'IN TRİBÜNLERİNİ DOLDURAN SARI-KIRMIZILILAR, MÜSABAKA ÖNCESİNDE YAPTIKLARI TEZAHÜRATLARLA FUTBOLCULARA DESTEK VERDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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