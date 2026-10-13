Ortak miras için Pamukkale buluşması

pamukkale'de kültürel miras buluşması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İtalya Kültür Bakanı Alessandro Giuli ile Pamukkale'de bir araya gelerek iki ülkenin kültürel miras alanındaki ortak çalışmalarını değerlendirdi.

görüşmenin odağı:

Toplantı, kültürel mirasın korunması, ortak projelerin koordinasyonu ve arkeolojik iş birliklerinin güçlendirilmesi konularına odaklandı. Görüşme heyetler arası olarak gerçekleştirildi ve taraflar mevcut iş birliklerini ele aldı.

katılımcılar:

Görüşmede Bakan Giuli'nin yanı sıra İtalya Büyükelçisi Giuseppe Manzo, Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammed Subaşıoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Nail Uyar ve ilgili birimlerin temsilcileri yer aldı.

sembolik etkinlik:

Ersoy, görüşmenin ardından Hierapolis Antik Kenti'nde düzenlenen 17. İtalyan Arkeoloji Misyonları Sempozyumu'nun açılışına katıldı.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY, İTALYA KÜLTÜR BAKANI ALESSANDRO GİULİ İLE PAMUKKALE’DE BİR ARAYA GELEREK İKİ ÜLKENİN KÜLTÜREL MİRAS ALANINDAKİ ORTAK ÇALIŞMALARINI DEĞERLENDİRDİ.