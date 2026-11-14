Boyabat'ta yaya geçidinde karşıya geçmeye çalışan 80 yaşındaki vatandaşa motosiklet çarptı

Sinop'un Boyabat ilçesinde, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yaya geçidini kullanarak karşıya geçmeye çalışan Murat E. (80)'ye, Ramazan Y. idaresindeki 55 AY 974 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam yola savrularak yaralandı.

Kaza anı ve müdahale:

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı, ambulansta yapılan işlemlerin ardından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İnceleme başlatıldı:

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

SİNOP'UN BOYABAT İLÇESİNDE YAYA GEÇİDİNDEN KARŞIYA GEÇMEKTE OLAN 80 YAŞINDAKİ VATANDAŞ, MOTOSİKLETİN ÇARPMASI SONUCU YARALANDI. POLİS EKİPLERİ KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATTI.