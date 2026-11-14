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Çorum'da yol dışına çıkan otomobil tarlada takla attı: sürücü yaralandı

Alaca ilçesinde Yozgat-Alaca kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tarlaya girip takla attı; sürücü hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 14:24

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Çorum'da yol dışına çıkan otomobil tarlada takla attı: sürücü yaralandı

Kaza nasıl gerçekleşti:

Çorum'un Alaca ilçesi Yozgat-Alaca kara yolu Koçhisar köyü mevkiinde, Alaca istikametinde seyir halinde olan Emre K. (25) yönetimindeki 38 AGD 698 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlada takla attı.

Müdahale ve sağlık durumu:

Kazada araç sürücüsü yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İnceleme başlatıldı:

Kaza ile ilgili jandarma ve polis ekipleri tarafından olay yerinde ilk incelemeler yapıldı; konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÇORUM&#039;UN ALACA İLÇESİNDE OTOMOBİLİN YOLDAN ÇIKARAK TARLADA TAKLA ATMASI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN...

ÇORUM'UN ALACA İLÇESİNDE OTOMOBİLİN YOLDAN ÇIKARAK TARLADA TAKLA ATMASI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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