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İcra müdür yardımcısı Hasan Sevindik Adana'da son yolculuğuna uğurlandı

Mersin'deki silahlı saldırıda ağır yaralanan icra müdür yardımcısı Hasan Sevindik hayatını kaybetti; cenazesi Adana Küçükoba Mezarlığı'na defnedildi.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 14:28

GÜNCELLEME: 14 Kasım 2026 - 14:51

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İcra müdür yardımcısı Hasan Sevindik Adana'da son yolculuğuna uğurlandı

İcra müdür yardımcısı Hasan Sevindik Adana'da son yolculuğuna uğurlandı

Mersin'de 12 Kasım saat 20.00 sıralarında meydana gelen silahlı saldırıda ağır yaralanan icra müdür yardımcısı Hasan Sevindik, tedavi gördüğü Erdemli Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Cenaze, Mersin'den Adana'ya getirilerek Seyhan ilçesindeki Küçükoba Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayın ayrıntıları:

Saldırının gerçekleştiği nokta, Erdemli ilçesi Merkez Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzeri D-400 kara yolu kenarındaki, iş yerlerinin yoğun olduğu bölge olarak kaydedildi. İddialara göre kaldırımda yürüyen M.F.G. (30), yanında getirdiği otomobilden aldığı tüfekle çevreye ateş açtı. Açılan ateş sonucu Suriye uyruklu Anna Barakat (41) olay yerinde hayatını kaybetti; Hasan Sevindik ile Reşat Köroğlu, Mustafa Can Samırkaş ve eşi Gülsüm Gizem Tunç Samırkaş yaralandı. Saldırganın olayda kullandığı tüfekle kendisini vurduğu, olay yerinde çok sayıda dolu ve boş kartuş bulunduğu bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi, yaralılar ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Savcının incelemesinin ardından Barakat'ın cansız bedeni morga götürüldü.

Tedavi süreci ve cenaze işlemleri:

Erdemli Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren ve durumu ağır olan Hasan Sevindik, öğleden sonra tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Haberlerde Sevindik ile hayatını kaybeden Anna Barakat'ın yaklaşık bir ay önce düğün yaptıkları; resmi nikah işlemlerinin ise devam ettiği belirtildi. Sevindik'in cenazesi Adana'ya getirilerek yakınları, ailesi ve meslektaşlarının katıldığı törenin ardından Küçükoba Mezarlığı'nda defnedildi. Anna Barakat'ın cenazesinin ise yarın Suriye'nin Lazkiye kentinde toprağa verileceği öğrenildi.

MERSİN’DE DÜZENLENEN SİLAHLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBEDEN HASAN SEVİNDİK’İN CENAZESİ, ADANA’DA...

MERSİN’DE DÜZENLENEN SİLAHLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBEDEN HASAN SEVİNDİK’İN CENAZESİ, ADANA’DA TOPRAĞA VERİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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