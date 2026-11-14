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Çamlıbel Geçidi'nde virajı kaçıran tır devrildi, pancarlar yola saçıldı

Tokat Çamlıbel Geçidi'nde sürücünün virajı alamadığı iddia edilen 60 AEF 670 plakalı pancar yüklü tır devrildi; dorsedeki pancarlar yola saçıldı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 14:11

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Çamlıbel Geçidi'nde virajı kaçıran tır devrildi, pancarlar yola saçıldı

Çamlıbel Geçidi'nde kaza

Tokat'ta Çamlıbel Geçidi'nde şeker pancarı yüklü bir tırın devrilmesi sonucu dorsedeki pancarlar yola ve yol kenarına yayıldı. Kaza, geçidin trafik akışını etkiledi ve ilgili kesimde ulaşım kontrollü olarak sağlandı.

Kaza anı ve araç bilgileri:

İddiaya göre, sürücü Y.O. yönetimindeki çekici plakası 60 AEF 670 olan tır virajı alamayınca devrildi. Devrilen dorseden taşan yük, yol yüzeyine yayıldı.

Trafik durumu:

Kaza nedeniyle Çamlıbel Geçidi'nin o kesiminde araç geçişleri kontrollü şekilde sürdürüldü; yol üzerinde ve yol kenarında biriken pancarların durumu trafiği etkiledi.

TOKAT’TA ÇAMLIBEL GEÇİDİ’NDE ŞEKER PANCARI YÜKLÜ TIRIN DEVRİLMESİ SONUCU DORSEDEKİ PANCARLAR YOLA...

TOKAT’TA ÇAMLIBEL GEÇİDİ’NDE ŞEKER PANCARI YÜKLÜ TIRIN DEVRİLMESİ SONUCU DORSEDEKİ PANCARLAR YOLA SAÇILDI. KAZA NEDENİYLE TRAFİK KONTROLLÜ OLARAK SAĞLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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