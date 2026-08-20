Bozgeyik Gaziantep'te nabız tuttu: STK, esnaf ve muhtarlarla ortak akıl çağrısı

Bozgeyik şi̇hinde sahada katılımcı ziyaretler

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, beraberindeki geniş teşkilat heyetiyle Gaziantep merkezinde yürüttüğü saha çalışmasında kentin sosyal ve ticari dinamikleriyle doğrudan temas etti. Program; sivil toplum kuruluşlarından tarihi çarşı esnafına, mahalle muhtarlarından kuyumculuk sektörünün temsilcilerine uzanan kapsamlı görüşmeleri içerdi.

sivil toplumla istişare ve dayanışma:

Programın ilk durağında Kızılelma Akıncı Konfederasyonu Genel Başkanı Yaşar Özkaraman ve yönetimiyle görüşmeler yapıldı. Toplantıda, ülke ve kent gündemindeki kritik süreçlerde STK’ların sahadaki rolü ve toplumsal dayanışma üzerindeki etkisi öne çıkarıldı. Heyet, STK temsilcilerinin öneri ve gözlemlerini dinleyerek birlikte atılabilecek adımları değerlendirdi.

çarşı esnafı ve muhtarla saha tespiti:

Karagöz Caddesi ve çevresindeki tarihi çarşı ziyaretlerinde Bozgeyik ile heyet tek tek dükkanları dolaşıp esnafa hayırlı işler diledi. Esnafın talepleri, beklentileri ve bölgenin ticari hareketliliğini artırmaya yönelik öneriler yerinde dinlendi. Ziyaretin devamında Karagöz Mahalle Muhtarı Ali Kaplan ile bir araya gelinerek mahalle sakinlerinin ihtiyaçları ve çarşıyı ekonomik açıdan canlandırmaya yönelik çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Milletvekili Bozgeyik, sahada kurulan gönül bağının ve sürekli diyalogun öncelikleri arasında olduğunu belirterek yerel sorunların çözümünde ortak akıl vurgusu yaptı.

kuyumculuk sektörüyle stratejik temas:

Saha programının önemli duraklarından biri de kuyumculuk sektörü oldu. Gaziantep Kuyumculuk Odası Başkanı Tuncay Tabur ve yönetim kuruluyla gerçekleştirilen görüşmede, altın ve mücevherat sektörünün kent ekonomisine sağladığı katma değer ile sektörün mevcut durumu ele alındı. Ziyarette esnafın beklentileri ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi talepleri öne çıktı.

Toplantılara, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Mehmet Tiryaki, Şahinbey Belediye Başkan Vekili Cuma Güzel, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Abdulkadir Sökücü ile ilçe kadın ve gençlik kolları başkanları ve teşkilat mensupları da katıldı.

Bozgeyik, programı boyunca STK temsilcilerine, muhtarlara ve oda başkanlarına misafirperverlikleri ve kente kattıkları değer için teşekkür ederek Gaziantep’in her köşesinde vatandaşın ve esnafın sesine kulak vermeye devam edeceklerini belirtti ve herkese bereketli kazançlar diledi.

MİLLETVEKİLİ BOZGEYİK, STK, ESNAF VE MUHTARLARI ZİYARET EDEREK GAZİANTEP'İN NABZI TUTTU