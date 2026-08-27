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Bozhane açıklarında midye avcılığına sıkı denetim

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Sahil Güvenlik ve ilçe polisi Bozhane mevkiinde dalgıç teknelerini ve çıkarılan midyeleri boyut standartlarına göre denetledi.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 15:38

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bozhane açıklarında midye avcılığına sıkı denetim

Denetimin kapsamı:

Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına bağlı ekipler, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesi Bozhane mevkiinde denizden midye çıkaran dalgıç teknelerine uygulama yaptı.

Denetim sırasında teknelerde ve çıkarılan midyelerde gerekli kontroller gerçekleştirildi; özellikle midyelerin boyut standartlarına uygunluğu kontrol edildi.

Uygulamada yapılan kontroller:

Ekipler teknelerdeki ekipman ve faaliyetlerin yanı sıra çıkarılan midyelerin ölçülerini inceledi. Denetimlere Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri de eşlik etti.

Neden önemli:

Böyle uygulamalar, tüketici sağlığının korunması ve deniz kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi açısından önem taşıyor; boyut standartlarının gözetilmesi, genç bireylerin korunmasına katkı sağlıyor.

ZONGULDAK’IN KARADENİZ EREĞLİ İLÇESİNDE, DENİZDEN MİDYE ÇIKARAN DALGIÇ TEKNELERİNE YÖNELİK DENETİM...

ZONGULDAK’IN KARADENİZ EREĞLİ İLÇESİNDE, DENİZDEN MİDYE ÇIKARAN DALGIÇ TEKNELERİNE YÖNELİK DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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