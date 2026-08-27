Bozhane açıklarında midye avcılığına sıkı denetim

Denetimin kapsamı:

Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına bağlı ekipler, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesi Bozhane mevkiinde denizden midye çıkaran dalgıç teknelerine uygulama yaptı.

Denetim sırasında teknelerde ve çıkarılan midyelerde gerekli kontroller gerçekleştirildi; özellikle midyelerin boyut standartlarına uygunluğu kontrol edildi.

Uygulamada yapılan kontroller:

Ekipler teknelerdeki ekipman ve faaliyetlerin yanı sıra çıkarılan midyelerin ölçülerini inceledi. Denetimlere Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri de eşlik etti.

Neden önemli:

Böyle uygulamalar, tüketici sağlığının korunması ve deniz kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi açısından önem taşıyor; boyut standartlarının gözetilmesi, genç bireylerin korunmasına katkı sağlıyor.

ZONGULDAK’IN KARADENİZ EREĞLİ İLÇESİNDE, DENİZDEN MİDYE ÇIKARAN DALGIÇ TEKNELERİNE YÖNELİK DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.