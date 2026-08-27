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Düzce Üniversitesi'ne yeni soluk: Spor Bilimleri Fakültesi binasının inşaatı yeniden başladı

Düzce Üniversitesi, 8.800 m²'lik Spor Bilimleri Fakültesi binasının inşaatına yeniden başladı; temel töreni yapıldı, bina kısa sürede tamamlanacak.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 16:27

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Düzce Üniversitesi'ne yeni soluk: Spor Bilimleri Fakültesi binasının inşaatı yeniden başladı

inşaata yeniden başlandı

Düzce Üniversitesi, fiziksel altyapısını güçlendirme hedefi doğrultusunda Spor Bilimleri Fakültesi binasının yapım çalışmalarına yeniden başladı. Yeniden başlama töreni; Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk, Genel Sekreter Nihat Yıldız, senato üyeleri ile akademik ve idari personelin katılımıyla gerçekleştirildi.

tören ve katılımcılar:

Tören kapsamında Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir söz alarak inşaat çalışmalarının tekrar başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve projenin en kısa sürede tamamlanarak üniversiteye kazandırılmasının hedeflendiğini vurguladı. Konuşmanın ardından Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Sadık Özbey tarafından binanın öğrencilere, akademik ve idari personele hayırlı olması temennisiyle dua edildi.

Tören, temel atma ve katılımcıların birlikte fotoğraf çekimiyle sona erdi; programda yer alan isimler ve katılım listesi üniversitenin yatırım takvimi çerçevesinde projenin takip edileceğini gösterdi.

binanın özellikleri ve amaçlanan kullanım:

Projeye göre yeni bina yaklaşık 8.800 metrekare kapalı alana sahip olacak. Modern ve işlevsel bir tasarımla planlanan yapıda 15 farklı büyüklükte sınıf, 90 kişilik konferans salonu, kafeterya ile akademik ve idari personelin kullanımına yönelik çalışma alanları yer alacak. Bu mekânlar, öğrencilerin eğitim, akademik çalışma ve sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde kurgulanıyor.

Üniversite yönetimi projenin tamamlanmasıyla Spor Bilimleri Fakültesi’nin nitelikli bir eğitim ortamına kavuşacağını, hem teorik hem pratik eğitim imkanlarının artırılacağını belirtti. Yeniden başlatılan inşaat, Düzce Üniversitesi’nin fiziki altyapısını güçlendirme yönündeki yatırımlarının devam ettiğinin somut bir göstergesi olarak sunuluyor.

FİZİKSEL ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEYE YÖNELİK YATIRIMLARINI SÜRDÜREN DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, SPOR...

FİZİKSEL ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEYE YÖNELİK YATIRIMLARINI SÜRDÜREN DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİNASININ YAPIM ÇALIŞMALARINA YENİDEN BAŞLADI. ÖĞRENCİLERE DAHA NİTELİKLİ EĞİTİM, ÇALIŞMA VE SOSYAL ALANLAR KAZANDIRACAK BİNANIN İNŞAAT ÇALIŞMALARININ YENİDEN BAŞLAMASI DOLAYISIYLA TÖREN DÜZENLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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