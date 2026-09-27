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Bozkır'da gönüllü antrenörler geleceğin atletlerini yetiştiriyor

Bozkır Atatürk Stadyumu'nda ücretsiz, gönüllü antrenörlerle yürütülen atletizm çalışmaları çocukları spora kazandırıp yarışmalara hazırlıyor.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 11:59

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Bozkır'da gönüllü antrenörler geleceğin atletlerini yetiştiriyor

Bozkır'da gençlere sporla buluşma imkânı

Konya’nın Bozkır ilçesinde başlatılan atletizm çalışmaları, ilçe çocuklarını sporla tanıştırmak ve onları resmi yarışmalara hazırlamak amacıyla yürütülüyor. Antrenmanlar Bozkır Atatürk Stadyumu pistlerinde gerçekleşiyor ve uygulama tamamen ücretsiz ile gönüllülük esasına dayanıyor.

gönüllü yapılanmanın hedefleri:

Çalışmaları yöneten 3. kademe atletizm antrenörü Burak Oğur, çocukların sokak alışkanlıkları yerine sportif faaliyetlere yönelmesini sağlamak istediklerini vurguluyor. Oğur, katılımcılara düzenli atletizm egzersizleri yaptırdıklarını ve bunun somut sonuçlarını aldıklarını belirtiyor. Bu kapsamda sporcuların Spor Konya Olimpiyatları’nda 60 metre koşularında birincilik elde ettiği kaydedildi; bu başarı sonrası antrenmanlar kesintisiz devam ediyor.

sporcuların başarıları ve gündemi:

Genç sporcular pistlerdeki çalışmalarla hem dereceler elde ediyor hem de gelecek vaat ediyor. Sporculardan Hüma Kuzey, yaz dönemi yarışlarında 60 metre ve 400 metre koşularına katıldığını belirterek '60 metrede birinci, 400 metrede ikinci oldum. Küçüklük hayalimdi. Burak hocamız sağ olsun, her yıl çalışıyoruz' dedi. Bir diğer sporcu Ayşe Sena Acar ise 'Dereceye girdim, 60 metrede koştum. Hocamızla beraber koştuk, eğitim alıyoruz' şeklinde konuştu.

Antrenör Oğur, çalışmaların yalnızca madalya veya derece odaklı olmadığını; asıl amaçlarının çocuklara spor kültürü kazandırmak ve onlara kalıcı, olumlu anılar bırakmak olduğunu söylüyor. Bir sonraki yarışma okul sporları olacak ve hedef, bu organizasyonda da iyi bir performans göstermek; ancak öncelik çocukların spora düzenli katılımı ve kişisel gelişimleri olarak ifade ediliyor.

Bozkır Atatürk Stadyumu’ndaki antrenmanlara katılan gençler, teknik çalışmanın yanı sıra disiplin ve takım ruhu kazanıyor; ilçede yürütülen bu gönüllü inisiyatif, bölge gençliğinin spora erişimini kolaylaştırıyor ve ilerisi için umut veriyor.

KONYA’NIN BOZKIR İLÇESİNDE, ÇOCUKLARIN VE GENÇLERİN SPORLA İÇ İÇE BİR YAŞAM SÜRMELERİNİ SAĞLAMAK...

KONYA’NIN BOZKIR İLÇESİNDE, ÇOCUKLARIN VE GENÇLERİN SPORLA İÇ İÇE BİR YAŞAM SÜRMELERİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA BAŞLATILAN GÖNÜLLÜ ATLETİZM ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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