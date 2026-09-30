Bozüyük'te polis halkı dolandırıcılığa karşı bilgilendiriyor

Polisten geniş kapsamlı bilgilendirme çalışması:

Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, ilçe sakinleriyle bir araya gelerek dolandırıcılık ve güvenlik farkındalığını artırmaya yönelik bilgilendirme faaliyetleri yürüttü. Görüşmelerde hem uygulamalı açıklamalar yapıldı hem de dikkat edilmesi gereken noktalar paylaşıldı.

Hangi konular işlendi:

Çalışma kapsamında KADES uygulamasının kullanımı, sahte para tespiti, farklı dolandırıcılık yöntemleri ve genel güvenlik tedbirleri ele alındı. Polis ekipleri, dolandırıcılık vakalarında sık rastlanan senaryoları anlatarak vatandaşların uyanık olmasını sağladı.

Dağıtılan materyaller ve alınabilecek önlemler:

Toplantılarda hazırlanan broşürler dağıtıldı ve pratik öneriler sunuldu. Broşürlerde; şüpheli aramalara karşı nasıl davranılacağı, kimlik ve banka bilgileri paylaşımında dikkat edilecek hususlar ile kapıdan satış ve internet üzerinden dolandırıcılıklara karşı alınabilecek tedbirler yer aldı. Yetkililer, şüpheli durumların derhal kolluk kuvvetlerine bildirilmesini tavsiye etti ve bilgilendirme çalışmalarının önemine vurgu yaptı.

Toplamda 54 vatandaşa ulaşan bilgilendirme, yerel güvenlik bilincinin güçlendirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

BİLECİK’TE DOLANDIRICILIK UYARISI