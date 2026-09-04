Bozyazı'da okul çevresi güvenliği için kurumlar bir araya geldi

Bozyazı'da eğitim ortamlarının güvenliği masaya yatırıldı

Bozyazı Öğretmenevi'nde düzenlenen 'Okul ve Çevresi Güvenlik Tedbirleri Toplantısı', Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının amacı, eğitim-öğretim faaliyetlerinin huzur ve güven içinde sürdürülmesini sağlamak için alınacak tedbirleri değerlendirmekti.

toplantıda ele alınan tedbirler:

Görüşmelerde öncelikle okulların giriş-çıkış saatlerinde trafik ve asayiş güvenliğinin sağlanması üzerinde duruldu. Ayrıca okul çevrelerinde denetimlerin etkin şekilde yürütülmesi, öğrencilerin güvenliğini tehdit edebilecek unsurlara karşı alınacak önlemler ve olası risklerin azaltılmasına yönelik uygulama planları değerlendirildi.

katılımcılar ve koordinasyon çağrısı:

Toplantıya Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu'nun yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Halil Müftü, İlçe Emniyet Müdür Vekili Tuğran Ülger, İlçe Jandarma Komutanı Sedat Ahmet Yılmaz, Orman İşletme Müdürü Fahri Uzlar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Batkı ve ilçede görev yapan okul müdürleri katıldı. Katılımcılar, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesinin uygulamadaki etkinliği artıracağı konusunda mutabık kaldı.

Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu, öğrencilerin güvenli ve sağlıklı bir eğitim ortamında yetişmesinin öncelikli bir konu olduğunu vurguladı; alınan tedbirlerin titizlikle uygulanması ve okul çevrelerindeki güvenlik çalışmalarının sürdürülebilir biçimde yürütülmesi gerektiğini belirtti. Karşılıklı görüş alışverişinin ardından toplantı sona erdi.

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