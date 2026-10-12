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BŞEÜ'de yeni dönemin sosyal nabzı kulüp stantlarında atıyor

BŞEÜ'de kurulan öğrenci kulübü tanıtım stantları, yeni ve mevcut öğrencilerin yoğun ilgisini çekti; sosyal hayat ve etkinliklere katılım fırsatı sundu.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 10:45

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EDİTÖR: Ayşe Şen

BŞEÜ'de yeni dönemin sosyal nabzı kulüp stantlarında atıyor

Kampüste tanıtım stantları ve katılım

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) merkez kampüste kurulan öğrenci kulübü tanıtım stantları, öğrencilere kulüplerin faaliyet alanlarını ve yıl boyunca planladıkları etkinlikleri doğrudan tanıma imkânı sundu. Özellikle üniversiteye yeni başlayan öğrenciler, stantları gezerek ilgi duydukları kulüpler hakkında bilgi aldı ve kayıt, gönüllülük ya da etkinlik programları hakkında yetkililerle görüşme fırsatı yakaladı.

Stantlar yoğun ilgi gördü ve kampüsün merkez noktalarında kurulan tanıtım alanları gün boyu öğrencilerin akınına uğradı. Kulüp temsilcileri faaliyet içeriklerini anlatırken, öğrencilere sosyal ve kültürel katılım olanaklarını, sezon içinde planlanan atölye ve etkinlik takvimlerini aktardı.

Üniversite yaşamına katkıları:

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı etkinliğin öğrencilerin üniversite yaşamına uyum sağlamasına ve yeni arkadaşlıklar kurmasına katkıda bulunduğunu vurguladı. Kaplancıklı, "Üniversite hayatı yalnızca akademik eğitimden ibaret değil. Öğrencilerimizin ilgi alanlarına yönelik faaliyetlerde bulunmaları, kendilerini geliştirmeleri ve üniversitemizin sosyal yaşamına aktif şekilde katılmaları bizim için büyük önem taşıyor. Öğrenci kulüplerimizin bu anlamda önemli katkılar sunacağına inanıyorum" dedi.

Etkinlik, öğrencilerin akademik dışı becerilerini geliştirmelerine, sosyal ağlarını genişletmelerine ve üniversiteye adaptasyon süreçlerini hızlandırmalarına katkı sağlıyor. Kulüp tanıtımları, yeni dönemde kampüs içi sosyal dinamiklerin şekillenmesine de zemin hazırladı.

BŞEÜ&#039;DE ÖĞRENCİ KULÜPLERİNE YOĞUN İLGİ

BŞEÜ'DE ÖĞRENCİ KULÜPLERİNE YOĞUN İLGİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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