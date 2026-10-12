Sincan'da geleceğin sesleri yetişiyor: Türk müziği çocuk korosuna 81 aday başvurdu

Proje ve sınav süreci:

Ankara’nın Sincan Belediyesi, Türk musikisini yaşatma amaçlı çalışmalarına çocukları da dahil ederek yeni bir adım attı. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı ile yürütülen işbirliği kapsamında ilk kez hayata geçirilecek olan Türk Müziği Çocuk Korosu için 10-14 yaş aralığındaki çocuk adaylar yetenek sınavına tabi tutuldu.

Sınava toplam 81 öğrenci başvurdu. Adaylar sınavda ses ve icra alanındaki yeteneklerini sergiledi; müzikal bilgi ve beceriler, konservatuvarın uzman eğitim kadrosu tarafından değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda koroda yer alacak 50 öğrencinin belirleneceği, seçilen öğrencilerin ise bir yıllık eğitim programına dahil edileceği açıklandı.

Eğitim ve hedefler:

Projenin hedefi, erken yaşta müzikal eğitim vererek Türk musikisinin geleneksel repertuarını genç kuşaklara aktarmak ve konservatuvar eğitimi için yetenekli çocukları hazırlamak. Eğitim programı ses çalışmaları, icra becerileri ve temel müzik bilgilerini kapsayacak şekilde planlandı. Belediye ve konservatuvar yetkilileri, uygulamalı eğitimin yanı sıra performans fırsatlarının da sağlanacağını belirtti.

Başkan Ercan'ın ziyareti ve değerlendirmesi:

Sınav günü Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan çocukları yalnız bırakmadı; adaylarla sohbet etti ve konservatuvarı ziyaret ederek eğitim alan öğrencilerle bir araya geldi. Başkan Ercan, farklı enstrümanları deneyimleyip öğrencilere yakından ilgi gösterirken, yürütülen eğitim faaliyetlerinin önemine ve Türk musikisinin gelecek nesillere aktarılmasına vurgu yaptı.

Yetkililer, seçilecek öğrencilerin bir yıl sürecek program sonunda hem bireysel gelişim hem de toplumsal kültürel mirasın sürdürülmesi açısından önemli kazanımlar elde edeceğini ifade etti.

SİNCAN BELEDİYESİ, TÜRK MUSİKİSİNİ YAŞATMAYA YÖNELİK EĞİTİM FAALİYETLERİNE ÇOCUKLARI DA DAHİL ETTİ. BELEDİYE BÜNYESİNDE İLK DEFA KURULACAK OLAN ÇOCUK KOROSU İÇİN 10-14 YAŞ ARASI 81 ÖĞRENCİ SINAVA GİRDİ.