Yarma'da dijital eğitim ve üretim merkezi açıldı

Konya Yarma'da Yarının Köyleri ağı büyüyor

Trendyol ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle yürütülen Yarının Köyleri projesinin altıncı Dijital Merkezi, Konya'nın Karatay ilçesi Yarma Mahallesi'nde açıldı. Açılış törenine Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Murat Koru, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino, Trendyol Grubu Başkan Yardımcısı Sinan Cem Şahin, KTO Karatay Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Atilla Özütok, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile Ticaret Bakanlığı temsilcileri katıldı. Katılımcılar merkezde incelemelerde bulunarak yürütülecek eğitim ve faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Merkezin hedefleri ve sunacağı destekler:

Yarma Dijital Merkezi farklı yaş ve kesimlere yönelik çalışmalarla bölgeyi teknoloji ve dijitalleşme odaklı kalkınmaya hazırlamayı amaçlıyor. Merkezde üreticiler ve girişimcilere; ürün geliştirme, markalaşma, dijital pazarlama, e-ticaret ve e-ihracat konularında destek sağlanacak. Çocuklar ve gençler için ise dijital okuryazarlık, yapay zekâ, kodlama ve robotik alanlarında eğitim programları düzenlenecek.

Açılışta konuşan yetkililer, merkezin amacını kırsalda yerel değerleri koruyup güçlendirerek üretimin dijital kanallarda görünürlüğünü artırmak ve gençlerin yaşadıkları yerde mesleki ve teknolojik fırsatlar bulmasını sağlamak olarak özetledi.

Yerel paydaşlık ve yol haritası:

Yarma Dijital Merkezi'nin faaliyetleri, proje kapsamında yerel ortaklar olan Konya Büyükşehir Belediyesi, KTO Karatay Üniversitesi, Karatay Belediyesi ve Konya Ticaret Odası iş birliğiyle yürütülecek. Merkezin yol haritası, kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve kooperatiflerin katılımıyla belirlenen yerel ihtiyaçlara göre şekillendirildi. Karatay Belediyesi, mevcut belde belediyesi binasını merkeze dönüştürerek yerel sahiplenmeyi güçlendirdi.

Yetkililer, projenin Konya'dan yeni başarı hikâyeleri çıkarmasını hedeflediklerini ve merkezin yerel üretimi markalaştırma, emeği değere dönüştürme ve sürdürülebilir ekonomik katkı sağlama misyonuna vurgu yaptı.

Ağın genişlemesi ve mevcut sonuçlar:

2022'de başlayan Yarının Köyleri projesi, Adana Kürkçüler, İzmir Ulamış, Diyarbakır Bağıvar, Sakarya Taraklı ve Denizli İnceler'de Dijital Merkezler kurdu; Hatay Kırıkhan Soğuksu'da ise kurulum çalışmaları sürüyor. Proje kapsamında bugüne kadar 10 binden fazla kişiye ulaşıldı. Yarının Köyleri Butiği'nde ise bugün 29 üreticinin 500'den fazla ürünü tüketicilerle buluşuyor. Proje yetkilileri, eğitimleri tamamlayan yeni üreticilerin ve kooperatiflerin katılımıyla ağın daha da büyüyeceğini belirtiyor.

Yarma Dijital Merkezi, bölgedeki üretim kültürünü teknolojiyle buluşturarak hem yerel ekonomiye hem de gençlerin ve kadınların dijital ekonomiye erişimine katkı sağlamayı hedefliyor.

YARININ KÖYLERİ PROJESİ'NİN ALTINCI DİJİTAL MERKEZİ, KONYA'NIN KARATAY İLÇESİNE BAĞLI YARMA MAHALLESİ'NDE AÇILDI.