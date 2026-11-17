BTSO heyetleri fuar ziyaretlerini sürdürdü

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) meslek komiteleri, üyelerinin rekabet gücünü artırmak ve sektörlerdeki küresel gelişmeleri doğrudan yerinde takip etmek amacıyla düzenledikleri fuar organizasyonlarını sürdürdü. İhtisaslaşmış komite ziyaretleri, Bursalı firmaların ulusal ve uluslararası aktörlerle temas kurması ve yeni iş birlikleri geliştirilmesine odaklandı.

UNICERA İstanbul ziyareti:

İnşaat malzemeleri ve yapı elemanları sektöründe faaliyet gösteren üyeler, 22. Meslek Komitesi organizasyonu kapsamında UNICERA İstanbul - Uluslararası Seramik, Banyo ve Mutfak Fuarı'nı ziyaret etti. İstanbul Fuar Merkezi'nde bu yıl 37’ncisi düzenlenen fuarda komite üyeleri, seramik kaplama malzemelerinden banyo ve mutfak ürünlerine, yapı kimyasallarından ileri üretim teknolojilerine kadar geniş bir yelpazeyi yerinde inceledi.

Ziyarette BTSO Meclis Üyesi Mehmet Erdoğan, 22. Meslek Komitesi Başkanı Mehmet Zeki Garaçoğlu, Komite Başkan Yardımcısı Sinan Taştan ve Komite Üyesi Harun Coşkun hazır bulundu; stant açan Bursalı firmalarla görüşmeler gerçekleştirildi.

Logitrans buluşması:

Lojistik sektörü temsilcileri, 44. Meslek Komitesi organizasyonuyla 19. Uluslararası logitrans Transport Lojistik Fuarı'nda bir araya geldi. Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen fuara, BTSO 44. Meslek Komitesi Meclis Üyeleri Cenker Ural ve Tuncay Topçu, Komite Başkan Yardımcısı Mustafa Boztekin ile komite üyeleri katıldı.

Fuar sırasında gerçekleştirilen ikili iş görüşmeleri ve sektör temsilcileriyle yapılan temaslar, taşımacılık ve lojistik alanındaki güncel eğilimlerin ve iş fırsatlarının doğrudan değerlendirilmesine olanak sağladı.

Kimya sektöründen CleanEurasia 2026 çıkarması:

7. Meslek Komitesi öncülüğünde, Bursa kimya sektörü temsilcileri CleanEurasia 2026 Uluslararası Temizlik ve Teknolojileri Fuarı'nı ziyaret etti. İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte BTSO üyeleri, profesyonel temizlik ve hijyen sektöründeki yenilikleri, teknolojik gelişmeleri ve yeni ürün çözümlerini yerinde inceleme fırsatı buldu.

Ziyarette BTSO Meclis Üyesi Tufan Yazgan, 7. Meslek Komitesi Başkanı Murat Öztürk ve Komite Başkan Yardımcısı Sercan Ünal hazır bulundu; sektör paydaşlarıyla temaslar sağlandı.

Ayrıca, Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği (AYSAD) organizasyonuyla düzenlenen 75. Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı AYSAF 2026'ta 33. Meslek Komitesi Meclis Üyesi Altuğ Gencer, ticaret ve sanayi odaları ile dernek temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen sektör buluşmasında BTSO'yu temsil etti.

Genel değerlendirmede, BTSO'nun meslek komiteleri aracılığıyla organize ettiği bu fuar ziyaretleri, Bursalı işletmelerin yeniliklere hızlı erişimini sağlarken aynı zamanda ticari ağlarını genişletmelerine ve sektör içi iş birliklerini güçlendirmelerine katkı sunuyor.

BTSO ÜYELERİ, İSTANBUL'DA DÜZENLENEN ÜÇ ÖNEMLİ ULUSLARARASI FUARI ZİYARET ETTİ.