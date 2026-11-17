Malatya'da günlük üretim ve arz

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yer alan üretim tesisi, yüksek kapasiteli üretimiyle bölge ve ülke pazarına düzenli tedarik sağlıyor. İşletmede yalnızca beyaz yumurta üretiliyor ve ürünler tüketiciye ulaşmadan önce çeşitli analizlerden geçiriliyor.

Tesisin kapasitesi ve işleyişi:

Tesis, iki kümes ve toplam 92 bin tavuk kapasiteli olarak faaliyet gösteriyor. Yaklaşık 20 yıllık geçmişe sahip işletme, bir yıl önce devralınarak üretime devam etti. Üretim alanı yaklaşık 11 dönüm üzerine kurulu olup, bakım ve sağlık kontrolleri bir ziraat mühendisi ile iki uzman personel eşliğinde yürütülüyor.

Üretim miktarı, paketleme ve pazar dağılımı:

İşletmeci Murat Aslan tarafından verilen bilgilere göre tesiste günlük ortalama 2 bin 500 ila 3 bin viyole yumurta üretiliyor. Ürünler, müşteri taleplerine göre paketli veya dökme şekilde hazırlanıyor; bir koli yumurta 136 TL fiyatla satışa sunuluyor. Yumurtalar öncelikle Malatya olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanındaki toptancı ve müşterilere gönderiliyor.

İşletme, yaklaşık 9 kişilik bir ekip ile üretimi sürdürüyor. Son dönemde talepte artış gözleniyor; son 10 gündür piyasadaki taleple üretimin tamamı satılıyor ve tedarik yoğunluğu devam ediyor.

MALATYA'DA 92 BİN TAVUK KAPASİTELİ YUMURTA ÜRETİM TESİSİNDE GÜNLÜK ORTALAMA 2 BİN 500 İLA 3 BİN VİYOLE YUMURTA ÜRETİLEREK İÇ PİYASAYA SUNULUYOR. TESİSTE YALNIZCA BEYAZ YUMURTA ÜRETİMİ YAPILIRKEN, BİR KOLİ YUMURTA 136 TL'DEN SATIŞA SUNULUYOR.