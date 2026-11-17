Osmancık'ta köyden sofraya zeytinyağı üretimi

Çorum'un Osmancık ilçesinde hasat edilen zeytinler, yerel işleme tesislerinde yağa dönüştürülmeye başlandı. Aşağızeytin köyünde faaliyet gösteren Yöresel Ürünler Kadın Girişim Kooperatifi tarafından alınan makine ile üretim hem sofralık zeytin hem de zeytinyağı şeklinde sürdürülüyor.

üreşim ve işleme aşamaları:

Hasattan sonra zeytinler önce yıkanıyor, ardından yapraklarından ayrıştırılıyor ve kırma işlemlerine tabi tutuluyor. İşlemler tamamlandıktan sonra ürünler, köydeki tesislerde soğuk sıkım yöntemiyle işleniyor; ortaya çıkan yağ ise altın renkli veya koyu yeşil tonlarda olabiliyor.

kooperatif, kapasite ve veriler:

Aşağızeytin köyü muhtarı İsmail Çil, köyde dört senedir makineyle zeytin işlediklerini belirterek, "Kargı ile Osmancık ilçesi, Kamil köyü ve yakın köylerden 50 kilogram, 100 kilogram getirenleri de çekiyoruz. 90 kilogram zeytin bir saatte yağa dönüşüyor. Köyümüz muhtarlığının dikmiş olduğu zeytinlerle beraber köyümüzde 3 bin 500 zeytin fidanı var. Ama zeytincilik üzerine köyümüzde 200, 300 yıllık ağaçlarımız da var. BİÇEV Vakfı’nın zeytinlerini de bugün çektik. 700 kilogram zeytinden 100 kilogram zeytinyağı aldık" dedi.

Kooperatifin tesisi, çevre köylerden 50 ve 100 kilogramlık partiler halinde gelen üreticileri de kabul ederek yerel ekonomiye katkı sağlıyor. Üretim sürecinin köyde kalması, hem sofralık zeytin hem de yağ üretiminde aracılık maliyetlerini düşürüyor ve üreticinin gelirini destekliyor.

Öte yandan elde edilen yağın bir kısmı sosyal amaçlarla değerlendiriliyor; ilçedeki BİÇEV Vakfı arazilerinden elde edilen yağ gelirleri öğrencilere burs desteği sağlanmasında kullanılıyor. Bu uygulama, tarımsal üretimin doğrudan sosyal faydaya dönüştüğü bir örnek oluşturuyor.

ÇORUM’UN OSMANCIK İLÇESİNDE HASAT EDİLEN ZEYTİNLER, YIKAMA, YAPRAKLARINDAN AYRIŞTIRMA, KIRMA GİBİ İŞLEMLERDEN GEÇTİKTEN SONRA ALTIN RENKLİ VEYA KOYU YEŞİL ZEYTİNYAĞINA DÖNÜŞÜYOR.