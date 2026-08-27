Buca Seyhan'da çöp ve moloz yığınları mahalle yaşamını zorluyor

Buca Seyhan Mahallesi'nde atık sorunu mahalle hayatını etkiliyor:

İzmir'in Buca ilçesine bağlı Seyhan Mahallesi 650 Sokak'ta yol kenarına bırakılan çöp ve moloz yığınları, çevrede yaşayanları ve bölge esnafını zorluyor. Biriken atıklar, kötü koku ve sinek artışına neden olurken, zaman zaman yolun daralması ve kapanması sonucu araç trafiğinde aksamalara yol açıyor.

Esnafın tepkisi ve güvenlik endişesi:

Çevre esnafı Tuğrul Altınkaya gece geç saatlerde kamyonlarla moloz döküldüğünü belirtti. Altınkaya, atıkların düzenli olarak kameralar önünde bırakıldığını, bu durumun esnafı mağdur ettiğini ve bölgede yangın riski oluştuğunu söyledi. Ayrıca bir aracın zarar gördüğünü belirterek, bu tür olayların tekrarlanmaması için çözüm talep etti. Altınkaya, şikayetlerin sonuçsuz kaldığını ve Buca Belediyesi'nden geri dönüş alamadıklarını ifade etti.

Toplama hizmeti aksadı, çözüm talepleri arttı:

Esnaf Tuncar Kanarcı ise yıllardır düzenli çöp kamyonu hizmetinin kesildiğini vurguladı. Kanarcı'ya göre yaklaşık 2-3 senedir çöp kamyonu gelmiyor; bu yüzden vatandaşlar alternatif ve uygunsuz alanlara çöp ve moloz dökmek zorunda kalıyor. Sadece evsel atık değil, değişik türde çöplerin de bilinçli şekilde bırakıldığını söyleyen Kanarcı, belediyeye yapılan bildirimlerin bazen sonuç verdiğini ancak kısa süre içinde yeniden aynı sorunla karşılaşıldığını aktardı.

Mahalle esnafı ve sakinleri, kalıcı çözüm için üç temel talep sıralıyor: düzenli çöp toplama hizmetinin yeniden başlaması, bu tür noktalara denetim ve kamera yerleştirilmesi ile atık bırakılabilecek alternatif alanların gösterilmesi. Bölgedeki sıkıntıların devam etmesi halinde hem yaşam kalitesi hem de trafik güvenliği açısından risklerin süreceği belirtiliyor. Son olarak bölge halkı, Buca Belediyesi'nin hızlı ve kalıcı müdahalesini bekliyor.

ÇEVRE ESNAFLARINDAN TUĞRUL ALTINKAYA