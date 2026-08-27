Iğdır'ın yarım asırlık su rüyası: Ünlendi Barajı su toplamaya başladı

Ünlendi Barajı'nda su tutulması başladı

Şubat ayında kapaklarının kapatılmasıyla su tutmaya başlayan Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki Ünlendi Barajı, dron görüntülerinde gövde arkasında biriken geniş su yüzeyiyle dikkati çekti. Proje, bölgedeki tarımsal üretim ve içme suyu ihtiyaçları bakımından önem taşıyor.

tarıma ve içme suyuna etkisi:

Yaklaşık 1,9 milyar liralık yatırımla hayata geçirilen baraj, 67 metre gövde yüksekliğine ve yaklaşık 100 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip. Tam kapasiteye ulaştığında Iğdır Ovası'nda 98 bin 620 dekar tarım arazisinin sulanması hedefleniyor. Ayrıca barajın, Iğdır'ın yanı sıra Tuzluca, Karakoyunlu ve Aralık ilçeleri ile bazı belde ve köylerin içme suyu ihtiyacına katkı sağlaması planlanıyor.

havadan görüntüler ve üreticilerin beklentisi:

Havadan kaydedilen görüntülerde su seviyesinin yükselmesi net biçimde görülürken, bölgedeki üreticiler bu gelişmeyi umut verici buluyor. Projenin tamamen devreye girmesiyle birlikte Iğdır'da sulama altyapısı ve içme suyu temininde ciddi bir rahatlama bekleniyor. Barajın tam doluluğa ulaşma süreci ve işletmeye alınması yerel ekonomi açısından belirleyici olacak.

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