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Zafer bayramı 30 ağustos'ta Ataşehir'de coşkuyla kutlanacak

Ataşehir'de 30 ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı; resmi tören, ilçede dolaşacak Zafer TIR'ı, bando ve DJ gösterileri ile Kent Orkestrası ve Kurtalan Ekspres konserleriyle kutlanacak.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 16:15

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Zafer bayramı 30 ağustos'ta Ataşehir'de coşkuyla kutlanacak

Ataşehir'de 30 Ağustos programı:

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesini zaferle sonuçlandırdığı 30 Ağustos'un 104. yılı Ataşehir'de düzenlenecek etkinliklerle anılacak. Gün boyunca sürecek program, resmi törenle başlayıp akşam konserleriyle sona erecek.

Sabah programı:

Kutlamalar sabah saatlerinde Barbaros Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek resmi törenle başlayacak. Katılımcıların alanda yerini alması için saat 08.30 çağrısı yapıldı; Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ise saat 09.00'da gerçekleşecek.

Resmi törenin ardından Ataşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Zafer TIR'ı, 30 Ağustos'a özel süslemeleriyle ilçenin mahallelerini dolaşacak. Zafer TIR'ı programı 11.00 ile 21.00 saatleri arasında Ataşehir sokaklarında tur atarak bayram coşkusunu yayacak.

Akşam etkinlikleri:

Akşam kutlamaları Atatürk Mahallesi Amfili Park'ta yapılacak. Etkinlikler saat 19.00'da başlayacak; ilk bölümde bando gösterisi ve DJ performansı sahne alacak. Saat 20.30'da Ataşehir Belediyesi Kent Orkestrası konser verecek ve kutlamalar saat 21.30'da Kurtalan Ekspres'in sahne almasıyla devam edecek.

Katılımı kolaylaştırmak için Amfili Park'a ulaşım düzenlendi: Ataşehir'deki mahalle muhtarlıklarının önünden servisler saat 18.30'da hareket edecek ve izleyiciler etkinlik alanına taşınacak.

Gün boyu sürecek program, resmi tören geleneği ile modern müzik sunumlarını bir araya getirerek Ataşehir'de 30 Ağustos'un anlam ve coşkusunu yaşatmayı hedefliyor.

30 AĞUSTOS ZAFERİ ATAŞEHİR’DE COŞKUYLA KUTLANACAK

30 AĞUSTOS ZAFERİ ATAŞEHİR’DE COŞKUYLA KUTLANACAK

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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