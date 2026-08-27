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Akyazı'da beslenme bilinci pekişti: beş haftalık eğitim günlük alışkanlıkları hedefledi

Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi'nde düzenlenen 5 haftalık eğitim serisinde uzman diyetisyenler eşliğinde etiket okuma, popüler diyetler ve çocuk beslenmesi konuları işlendi.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 16:15

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EDİTÖR: Serkan Varol

Akyazı'da beslenme bilinci pekişti: beş haftalık eğitim günlük alışkanlıkları hedefledi

Eğitim serisi tamamlandı:

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bulunan Sosyal Gelişim Merkezi (SGM)’nde gerçekleştirilen 5 haftalık "Sağlıklı Yaşam ve Beslenme Eğitim Serisi" programı tamamlandı. Program, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlendi ve uzman diyetisyen eşliğinde yürütüldü.

Eğitim içeriği ve başlıklar:

Program boyunca katılımcılara sağlıklı ve dengeli beslenme konusunda uygulamalı ve teorik bilgiler verildi. Eğitim kapsamında ele alınan başlıklar şu şekildeydi: "Sağlıklı ve Dengeli Beslenme", "Kahvaltıdan Akşam Yemeğine Sağlıklı Seçimler", "Etiket Okuma ve Sağlıklı Alışveriş Rehberi", "Popüler Diyetler ve Bilimsel Gerçekler" ile "Çocuklarda Sağlıklı Beslenme". Her oturumda pratik ipuçları ve günlük hayata uygulanabilecek öneriler paylaşıldı.

Katılımcı kazanımları ve uygulama:

Beş haftalık programın sonunda katılımcılar, doğru beslenme alışkanlıklarını nasıl oluşturacakları konusunda bilgi sahibi oldu ve alışveriş ile etiket okuma gibi günlük pratiklerde dikkat edilmesi gereken noktaları öğrendi. Eğitimler sırasında katılımcıların merak ettiği sorular yanıtlandı ve çocuk beslenmesiyle ilgili uygulama önerileri üzerinde duruldu. Program, sağlıklı beslenme farkındalığını artırmayı ve sürdürülebilir alışkanlıklar kazandırmayı amaçladı.

SAKARYA&#039;NIN AKYAZI İLÇESİNDE BULUNAN SOSYAL GELİŞİM MERKEZİ&#039;NDE (SGM) DÜZENLENEN 5 HAFTALIK...

SAKARYA'NIN AKYAZI İLÇESİNDE BULUNAN SOSYAL GELİŞİM MERKEZİ'NDE (SGM) DÜZENLENEN 5 HAFTALIK "SAĞLIKLI YAŞAM VE BESLENME EĞİTİM SERİSİ" TAMAMLANDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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