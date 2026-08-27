Erdoğan Çengelköy'de esnafa dokundu, çocuklara oyuncak dağıttı

Erdoğan Çengelköy'de esnafla buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Üsküdar'a bağlı Çengelköy mahallesine geçti. Prof. Dr. Beynun Akyavaş Caddesi'nde aracını durduran Erdoğan, sokakta yürüyüş yaparak esnafı ziyaret etti ve çevredeki vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

sokakta sohbet ve ziyaret

Ziyaret sırasında Erdoğan, esnafla doğrudan iletişim kurdu; dükkanları dolaşıp çalışanlarla ve müşterilerle sohbet etti. İncelemeleri sırasında mağaza sahiplerinin kısa taleplerini dinledi ve mahalle esnafının günlük yaşamına ilişkin gözlemlerde bulundu.

çocuklara küçük jestler

Erdoğan, Prof. Dr. Beynun Akyavaş Caddesi üzerinde durduğu bir oyuncak dükkanında çocuklarla ilgilendi; oyuncak hediye etti ve yanında bulunan çocuklara harçlık verdi. Ziyaret, esnaf ve vatandaşlarla sıcak bir ortamda geçti.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, İSTANBUL'UN ÜSKÜDAR İLÇESİNE BAĞLI ÇENGELKÖY MAHALLESİ'NDE ESNAF ZİYARETİNDE BULUNDU, VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ.