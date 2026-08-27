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Bodrum-Fethiye kıyılarında akşamdan itibaren fırtına uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, 28.08.2026 akşamından itibaren Bodrum-Fethiye arasında 50-75 km/saat hızında fırtına beklendiğini duyurdu.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 16:11

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EDİTÖR: Aslı Han

Bodrum-Fethiye kıyılarında akşamdan itibaren fırtına uyarısı

Bodrum-Fethiye denizlerinde fırtına uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, 28.08.2026 akşam saatlerinden itibaren Bodrum-Fethiye arasında fırtına beklendiğini bildirdi. Yapılan değerlendirmelerde rüzgarın kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği belirtildi.

Beklenen rüzgar ve zaman aralığı:

Kurum açıklamasına göre rüzgarın kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) esmesi tahmin ediliyor. Fırtınanın 29.08.2026 (Cumartesi) günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kimler etkilenebilir ve uyarı:

Açıklamada özellikle denizde faaliyet gösterenlerin dikkati vurgulandı. Balıkçılarımız ve denizcilerimiz başta olmak üzere, meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Vatandaşların ve deniz kullanıcılarının Meteoroloji tarafından yapılan uyarıları takip etmeleri önem taşıyor. Yetkililer, beklenen fırtına sürecinde dikkatli davranılması çağrısını yineliyor.

METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGE TAHMİN VE UYARI MERKEZİ, 28 AĞUSTOS AKŞAM SAATLERİNDEN...

METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGE TAHMİN VE UYARI MERKEZİ, 28 AĞUSTOS AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN BODRUM-FETHİYE ARASINDA FIRTINA UYARISI YAPILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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