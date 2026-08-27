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Karapürçek’e yeni nefes: 70 dönümlük millet bahçesi ve termal tesis müjdesi

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde 70 dönümlük Millet Bahçesi'nin temeli atıldı; Başkan Yusuf Alemdar ilçeye termal turizm çalışmaları başladığını duyurdu.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 16:13

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EDİTÖR: Aslı Han

Karapürçek’e yeni nefes: 70 dönümlük millet bahçesi ve termal tesis müjdesi

Millet Bahçesi temeli atıldı

Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde 70 dönümlük alana inşa edilecek Millet Bahçesi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı. Törene Yusuf Alemdar ile il protokolü, ilçe belediye başkanları, parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış konuşmasında Alemdar, ilçede son iki yılda yapılan yatırımlara vurgu yaptı.

Yapılan yatırımlar ve projeler:

Başkan Alemdar, Karapürçek için son dönemde gerçekleştirilen altyapı ve hizmet projelerini özetledi. İlçeye son iki yılda 300 milyon liralık yatırım yapıldığını belirten Alemdar, Mesudiye Köprüsünün hizmete alındığını ve Sosyal Gelişim Merkezi inşaatında sona gelindiğini söyledi. Millet Bahçesi projesinin ise bölgenin sosyal hayatına doğrudan katkı sağlayacağı ifade edildi.

Termal turizm müjdesi:

Törende ayrıca önemli bir turizm haberi verildi. Alemdar, Cumhurbaşkanının talimatıyla Karapürçek’te termal turizm alanına yönelik çalışmalara başlandığını duyurdu ve sürecin takip edildiğini belirtti. İlçe için planlanan termal tesislerin bölgenin turizm profilini güçlendirmesi hedefleniyor. Belediye yetkilileri, projenin ilerleyişine ilişkin gelişmeleri paylaşmaya devam edeceklerini kaydetti.

YUSUF ALEMDAR PROGRAMDA KONUŞMA YAPTI

YUSUF ALEMDAR PROGRAMDA KONUŞMA YAPTI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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