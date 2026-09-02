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Kayseri'de duraktaki yolcu otobüsüne çarpma anı saniye saniye kaydedildi

İncesu'da durakta bekleyen yolcu otobüsüne minibüs çarptı; minibüs sürücüsü ile otobüsteki iki kişi yaralandı, kaza anı kamerada.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 11:19

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kayseri'de duraktaki yolcu otobüsüne çarpma anı saniye saniye kaydedildi

Kaza ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre Kayseri-Nevşehir kara yolu üzerinde, A.M.'nin sürücüsü olduğu 38 AB 285 plakalı yolcu otobüsüne, M.U. (57) yönetimindeki EY 818 FT yabancı plakalı minibüs çarptı.

Kazanın ardından jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri yaralılara olay yerinde müdahale etti.

Görüntüler ve yaralananlar:

Olayda, minibüs sürücüsü ile otobüsteki T.Ö. (33) ve A.S. (40) ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin verilen bilgiler ekipler tarafından değerlendirildi.

Öte yandan minibüsün durakta duran yolcu otobüsüne çarpma anı, çevredeki güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntüler kazanın oluş şeklini net olarak ortaya koyuyor.

OLAY YERİ (ARŞİV)

OLAY YERİ (ARŞİV)

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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