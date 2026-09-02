Taksiti bitmeden çalınan lamba kamerası esnafın güvenlik endişesini artırdı

Kayseri'de iş yeri kamerası çalındı

Kayseri'de esnaflık yapan Erkan Akdağ, iş yerinin güvenliğini artırmak amacıyla taktırdığı portatif güvenlik kamerasının, taksiti bitmeden çalındığını öğrendi. Kamera lambaya benzeyen tasarımı nedeniyle estetik görünüyordu; ancak cihazın portatif olması ve hafıza kartının içinde bulunması hırsızların işi kolaylaştırdı.

Kamera ve hırsızlık koşulları:

Akdağ, kameranın dış mekânda olduğunu ve kısa süre önce takıldığını belirtti. Olay günü iş yerini açtığında cihazın yerinde olmadığını fark etti. Kamera ile birlikte hafıza kartının da kaybolduğunu söyleyen Akdağ, o sırada internet bağlantısının da olmadığını ifade etti: "Buradaki kabloları geçen bir araç koparmış. İnternetimiz yoktu, dolayısıyla kamerayı uzaktan göremedik."

Esnaf, lamba şeklinde olan modelin görünüşü ve kullanım şekli nedeniyle cihazı bilen ya da daha önce görmüş birilerinin hedef almış olabileceğini düşündüğünü aktardı. Portatif olması nedeniyle kameranın kolay taşındığını ve bu durumun hırsızlık riskini artırdığını vurguladı.

Esnafın uyarısı ve önerileri:

Yaşanan kayıp nedeniyle ekonomik ve güvenlik kaygısı yaşayan Akdağ, diğer esnaflara dikkatli olmaları çağrısında bulundu. "Güvenliği sağlaması amacıyla iş yerime güvenlik kamerası taktırmıştım. Sonra baktım güvenlik kamerasını çalmışlar. Henüz taksitini bile bitirmemiştim" sözleriyle cihazın maddi yükünü de dile getirdi.

Akdağ, özellikle dışarıya montaj yapılan portatif cihazların hedef olabileceğini belirterek, meslektaşlarına şu önerileri iletti: kameralarınızı dışarıya değil, daha korunaklı iç mekanlara taktırın; mümkünse sabit, sökülmesi zor sistemler tercih edin. Ayrıca, internet ve kablo altyapısının düzenli kontrolünün de uzaktan izleme imkânı açısından önemli olduğuna dikkat çekti.

Olay, esnaf arasında güvenlik önlemlerinin ve montaj tercihlerinin yeniden gözden geçirilmesine neden oldu. Akdağ, hem maddi kaybın hem de güvenlik hissindeki zayıflamanın verdiği rahatsızlığı dile getirirken, benzer mağduriyetlerin önüne geçilmesi için uyarıda bulundu.

ERKAN AKDAĞ, KAMERALARINI GÜVENLİ İÇ MEKANLARA TAKTIRMALARI KONUSUNDA ESNAFI UYARDI.