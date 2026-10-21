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Bucak'ta terastan düşen 19 yaşındaki gencin ölümüyle ilgili bir arkadaş tutuklandı

Burdur'da terastan düşerek hayatını kaybeden 19 yaşındaki Muhammet Çağrı Çiçen'in ölümüyle ilgili soruşturmada, dört arkadaştan biri tutuklandı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 09:43

GÜNCELLEME: 21 Ekim 2026 - 09:45

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bucak'ta terastan düşen 19 yaşındaki gencin ölümüyle ilgili bir arkadaş tutuklandı

olayın gelişimi:

Pazar günü gece saatlerinde Bucak ilçesi Oğuzhan Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana gelen olayda, Muhammet Çağrı Çiçen (19) henüz bilinmeyen bir nedenle 6'ncı kattaki terastan düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç, ambulansla Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı; burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ilk müdahale ve ifadeler:

Çiçen’in olay anında yanında bulunan dört arkadaşı, ilk aşamada ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. Polis merkezindeki ifadelerinin ardından bu kişilerin ilk etapta serbest bırakıldığı bildirildi. Olayın ardından bölge emniyet güçleri tarafından başlatılan tahkikat devam etti.

gözaltıların yenilenmesi ve tutuklama:

Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu yeni delillere ulaşılması üzerine ekipler, Çiçen’in hayatını kaybettiği gün terasta bulunan dört arkadaşı yeniden gözaltına aldı. Emniyetteki ifadelerin ardından çıkarıldıkları mahkemece, şüphelilerden M.Z.İ. hakkında taksirle ölüme neden olma suçundan tutuklama kararı verildi ve şüpheli cezaevine gönderildi.

Diğer üç şüpheli ise mahkemece yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve olayın kesin seyrinin ortaya çıkarılmasına yönelik işlemlerin sürdüğünü bildirdi.

soruşturmanın seyri ve beklentiler:

Adli makamlar ve emniyet birimleri, olay anına ilişkin delillerin toplanması, tanık ifadelerinin ayrıntılı değerlendirilmesi ve terastaki fiziki koşulların incelenmesi gibi adımları yürütüyor. Kamuoyu ve aile yakınları, olayın neden kaynaklandığının ve sorumlulukların netleşmesini bekliyor. Soruşturma ilerledikçe ek adımların atılacağı yetkililerce ifade edildi.

MUHAMMET ÇAĞRI ÇİÇEN

MUHAMMET ÇAĞRI ÇİÇEN

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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