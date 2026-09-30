Buharkent gençleri proje yazma ve Avrupa fırsatlarıyla güçlendiriliyor

Buharkent ilçesinde gençlerin proje geliştirme kapasitesini artırmayı hedefleyen bir eğitim programı düzenlendi. Program, Buharkent Yerel Eylem Grubu Derneği (BUHARYEG) tarafından gerçekleştirildi ve gençlere Erasmus ile ESC çerçevesinde sunulan fırsatlar ile dernekleşme ve kooperatifleşme mevzuatı hakkında kapsamlı bilgiler verildi.

Programın odağı:

Eğitim boyunca katılımcılara proje fikrinin oluşumundan başvuru sürecine kadar izlenecek adımlar aktarıldı. Özellikle Erasmus ve ESC kapsamında hazırlanabilecek gençlik projelerinin tasarlanması, hedef kitle belirleme, bütçe planlaması ve çıktılarının ölçümlenmesi gibi pratik ayrıntılara değinildi. Ayrıca ulusal ve Avrupa düzeyindeki destek mekanizmaları ve kaynakların nasıl etkin kullanılacağı üzerinde duruldu.

Dernek ve kooperatifleşme rehberi:

Programın önemli bir bölümünü, gençlerin sosyal ve ekonomik girişimlerini kurumsal bir zemine taşıyabilmeleri için gerekli mevzuat bilgileri oluşturdu. Katılımcılara dernek kurma süreçleri, kooperatif yapılarının avantajları ve yasal yükümlülükler açıklandı; birlikte hareket etmenin sağladığı güç ve sürdürülebilirliğin önemi vurgulandı. Bu kısım, fikirlerin uzun vadeli ve etkin projelere dönüşmesi için yol gösterici nitelikteydi.

Programa Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol ile Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Buharkent Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mehmet Kaya katıldı. Başkan Erol, gençlerin proje geliştirme ve destek mekanizmalarını tanımasının önemine işaret ederek, eğitimi düzenleyenlere teşekkür etti.

Eğitimde sunumlar yapan BUHARYEG Dernek Müdürü Harun Eymen Vural, katılımcıların sorularını yanıtladı ve proje fikirlerinin başvurulara dönüştürülmesi için pratik öneriler paylaştı. Gençlere, mevcut ulusal imkanlarla birlikte Avrupa Birliği programlarından yararlanabilmeleri için fikirlerini olgunlaştırmaları ve başvuru süreçlerini titizlikle takip etmeleri gerektiği hatırlatıldı.

Program, gençlerin proje geliştirme bilgisini artırmayı ve yerel düzeyde işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan bir adım olarak değerlendirildi. Katılımcıların alana dönük sorularına verilen cevaplar ve uygulamalı yönlendirmeler, ilerleyen dönemde yeni proje başvurularına dönüşebilecek fikirlerin ortaya çıkmasına zemin hazırladı.

Buharkent yönetimi ve eğitim organizatörleri, benzer içerikte çalıştay ve rehberlik programlarının devamının planlandığını duyurdu.

AYDIN’IN BUHARKENT İLÇESİNDE GENÇLERE YÖNELİK ERASMUS+, ESC GENÇLİK PROJELERİ YAZMA, DERNEKLEŞME VE KOOPERATİFLEŞME MEVZUAT EĞİTİMİ PROGRAMI DÜZENLENDİ. PROGRAMDA GENÇLERE PROJE GELİŞTİRME SÜREÇLERİ, ULUSAL VE ULUSLARARASI DESTEK İMKANLARI İLE DERNEK VE KOOPERATİF YAPILANMALARINA İLİŞKİN BİLGİLER AKTARILDI.