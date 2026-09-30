Cezaevinde kanser tedavisi gören Ercan Yangöz'ün katili hastanede öldü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Haziran 2021'de düzenlenen bir operasyonda silah kaçakçılarıyla çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Buldanlı polis memuru Ercan Yangöz'ün ölümüne neden olduğu belirtilen sanık Fatih Özturan, cezaevindeyken hastanede hayatını kaybetti.

Olayın geçmişi:

Haziran 2021'de Bodrum'da gerçekleştirilen operasyonda çatışma yaşanmış, çatışma sırasında ağır yaralanan polis memuru Ercan Yangöz kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen şehit olmuştu. Olayın sanığı olan Fatih Özturan hakkında soruşturma ve kovuşturma süreçleri devam etmişti.

Hastanedeki tedavi ve cenaze işlemleri:

Konuya ilişkin edinilen bilgiye göre, cezaevinde kaldığı süre içinde kanser hastalığı bulunan Fatih Özturan rahatsızlanarak tedavi için Samsun'daki 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Özturan yaşamını yitirdi.

Özturan'ın cenazesinin Samsun'un Bafra ilçesinde toprağa verileceği bildirildi. Olay, hem şehit polis memurunun yakınları hem de davanın tarafları nezdinde kapanmamış izler bırakan bir gelişme olarak kayıtlara geçti.

Gelişmelerle ilgili resmi kurum açıklamaları ve adli süreçlerle ilgili bilgiler henüz kamuoyuna eksiksiz yansımamış olmakla birlikte, olayın geçmişi ve Özturan'ın cezaevindeyken sağlık durumuna ilişkin kayıtlar soruşturma dosyasında yer alacak.

FATİH ÖZTURAN