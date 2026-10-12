Bünyan’da ulaşım konforu için saha çalışmaları sürüyor

Bünyan'da yol çalışmaları sahada

Bünyan Belediyesi, ilçe genelinde ulaşım konforunu artırmak ve yolları daha kullanışlı hale getirmek amacıyla kapsamlı yol çalışmaları yürütüyor. Belediye Başkanı Selahattin Metinin talimatları doğrultusunda ekipler, öncelik verilen noktalarda bakım ve onarım işlerini sürdürüyor.

Çalışmanın kapsamı:

Ekipler, tespit edilen bölgelerde asfalt yama, parke döşeme ve yol yapım uygulamaları gerçekleştirerek mevcut yol durumunu iyileştiriyor. Müdahaleler, özellikle ulaşımda aksama yaşanan güzergâhlarda önceliklendiriliyor ve kısa sürede hizmete alınması hedefleniyor.

Hedef ve sürdürülebilir adımlar:

Başkan Selahattin Metin, sahada yürütülen çalışmaları değerlendirirken Bünyan’ın her noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz ifadelerini kullandı. Çalışmaların ana hedefi, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak, ulaşımda yaşanan aksaklıkları gidermek ve ilçenin yaşam kalitesini artırmaktır.

Belediye, ihtiyaç değerlendirmesine göre mahalle bazlı planlamayı sürdürerek hizmetleri kararlılıkla devam ettireceğini belirtiyor. Yapılan müdahaleler hem kısa vadeli konforu artırmayı hem de altyapının uzun vadeli dayanıklılığını güçlendirmeyi amaçlıyor.

BÜNYAN BELEDİYESİ; İLÇE GENELİNDE ULAŞIM KONFORUNU ARTIRMAK VE YOLLARI DAHA KULLANIŞLI HALE GETİRMEK AMACIYLA YOL YAPIM ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR.