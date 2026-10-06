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Burdur'da haber sitesi sahibi Hasan Güraksu 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan tutuklandı

Burdur'da haber sitesi sahibi Hasan Güraksu, 'bozuk et' iddiasını yayımladığı gerekçesiyle 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan tutuklandı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 14:30

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Burdur'da haber sitesi sahibi Hasan Güraksu 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan tutuklandı

Burdur'da tutuklama

Hasan Güraksu, Burdur'da sahibi olduğu internet haber sitesinde yayımlanan bir haber nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma sonucu tutuklandı. Yapılan işlemler sonrası Güraksu cezaevine gönderildi; hakkında yöneltilen suçlama 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' oldu.

Soruşturmanın konusu:

Soruşturma, internet sitesinde yayımlanan 'Devlet hastanesinde bozuk etler hastalara mı yediriliyor' başlıklı haber üzerine başladı. İddianın içeriği ve kaynağı savcılık tarafından inceleniyor ve olayla ilgili deliller değerlendiriliyor.

Mahkeme süreci ve ifadeler:

Güraksu, Burdur Adliyesi'ne getirildi ve hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme, savcılığın talebi doğrultusunda tutuklama kararı verdi ve sanık cezaevine sevk edildi.

Mahkeme çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Güraksu, "Hastanede çıkan bozuk et iddiası nedeniyle tutuklandım. Adalete güveniyorum" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; yetkili makamların soruşturma sonuçlarına ve olası hukuki süreçlere ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

BURDUR&#039;DA KENDİSİNE AİT İNTERNET HABER SİTESİNDE YAYIMLADIĞI BİR HABER NEDENİYLE HAKKINDA ADLİ...

BURDUR'DA KENDİSİNE AİT İNTERNET HABER SİTESİNDE YAYIMLADIĞI BİR HABER NEDENİYLE HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILAN HASAN GÜRAKSU, ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE 'YANILTICI BİLGİYİ ALENEN YAYMA' SUÇUNDAN TUTUKLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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