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Erzincan'da jandarma eylül bilançosunu açıkladı: olayların büyük çoğunluğu aydınlatıldı

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı, Eylül 2026'da 290 olayı takip ederek yüzde 98,3 aydınlatma sağladı; 154 bin 343 kişi ve 40 bin 11 araç sorgulandı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 15:15

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Erzincan'da jandarma eylül bilançosunu açıkladı: olayların büyük çoğunluğu aydınlatıldı

erzincan il jandarma komutanlığının eylül 2026 bilançosu

Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca Eylül 2026'da yürütülen asayiş, trafik, narkotik, kaçakçılık, siber ve terörle mücadele faaliyetlerine ilişkin bilanço açıklandı. Kent genelinde meydana gelen 290 olayın %98,3'ü aydınlatıldı.

genel uygulamalar:

Asayiş kapsamındaki denetimlerde 154 bin 343 kişi ile 40 bin 11 araç sorgulandı. Çalışmalarda aranan 379 kişi ve 28 araç yakalanırken, kayıp olarak aranan 4 kişi bulundu. Uygulamalarda ele geçirilenler arasında 3 av tüfeği ve 34 av tüfeği mühimmatı yer aldı.

trafik denetimleri:

Trafik uygulamalarında 11 bin 926 araç kontrol edilirken, 6 bin 354 kişinin sorgulaması yapıldı. Denetimler sonucunda 346 araç ve şahıs hakkında toplam 3 milyon 824 bin 658 lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca aranan 10 araç ve 7 kişi yakalandı; alkollü araç kullandığı belirlenen 6 sürücünün ehliyetine el konuldu ve 75 araç trafikten men edildi.

siber ve terörle mücadele:

Siber suçlarla mücadele kapsamında 29 sosyal medya hesabı üzerinde çalışma gerçekleştirildi ve suç unsuru tespit edilen 11 hesap veya şahıs hakkında işlem yapıldı. Çalışmalar neticesinde müstehcen içerikli 7 ve yasa dışı bahis içerikli 391 olmak üzere toplam 398 internet sitesinin erişime engellenmesi sağlandı. Ayrıca vatandaşların bilinçlendirilmesi amacıyla düzenlenen faaliyetlerde 161 kişiye eğitim verildi. Terörle mücadele kapsamında sosyal medyada TKP-ML propagandası yaptığı tespit edilen 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

kaçakçılık ve narkotik operasyonları:

Kaçakçılık ve organize suçlara yönelik 7 operasyonda 13 kişi hakkında adli işlem yapıldı; şüphelilerin ifadelerinin ardından serbest bırakıldıkları bildirildi. Operasyonlarda ele geçirilenler arasında 20 litre etil alkol, 2 litre kaçak alkol, 2 kazı malzemesi, 15 sahte fatura, 2 tabanca ve 107 mühimmat bulundu.

Narkotik suçlarla mücadelede yürütülen 51 operasyonda 54 kişi hakkında adli işlem yapılmış, şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Operasyonlarda ele geçirilenler arasında 95 gram kubar esrar, 10 gram metamfetamin, 1 kilo 503 gram bonzai, 108 adet ekstazi, 7 adet sentetik ecza ve 5 kök kenevir yer aldı. Ayrıca 1 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği, 35 tabanca mühimmatı ve 12 av tüfeği mühimmatı ele geçirildi.

Yayımlanan bilanço, jandarmanın il genelinde kapsamlı denetim ve operasyonlar yürüterek olayların büyük bir kısmını aydınlatmaya yönelik faaliyetlerini ortaya koyuyor.

ERZİNCAN JANDARMASININ EYLÜL AYI BİLANÇOSU AÇIKLANDI

ERZİNCAN JANDARMASININ EYLÜL AYI BİLANÇOSU AÇIKLANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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