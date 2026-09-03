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Kazım Karabekir'de son prova: Erzurumspor Konyaspor maçına hazırlanıyor

Erzurumspor, 5 Eylül Cumartesi 17.00'de Kazım Karabekir Stadyumu'nda Konyaspor'u ağırlayacağı maça, kendi tesislerindeki taktik idmanlarla hazırlanıyor.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 20:08

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kazım Karabekir'de son prova: Erzurumspor Konyaspor maçına hazırlanıyor

Erzurumspor hazırlıkları sürüyor:

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında 5 Eylül Cumartesi saat 17.00'de Kazım Karabekir Stadyumu'nda Konyaspor ile karşılaşacak olan Erzurumspor FK, maç öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda takımın kondisyon ve taktik hazırlıklarına ağırlık verildi.

Antrenmanın içeriği:

Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde başlayan idman, toplu koordineli ısınma çalışması ile açıldı. Isınmanın ardından oyuncular 5’e 2 oyununda pas, baskı ve top kontrolü üzerine yoğunlaştı. Antrenman programı, ardından uygulanan taktik çalışmalarla devam ederek takımın savunma-düzen ve hücum geçişleri üzerinde tekrarlar yapıldı.

Eksik veya sakat oyuncu bulunmuyor:

Mavi-beyazlı ekipte Konyaspor maçı öncesinde sakat veya eksik oyuncu bulunmuyor, kadro tam olarak çalışmalara katıldı. Erzurumspor, son provayı yarın saat 17.00'de yapacağı ter idmanıyla tamamlayacak ve hazırlıklarını belli edeceği son sürat sürdürecek.

MİGUEL CARDOSO ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRDÜ

MİGUEL CARDOSO ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRDÜ

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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