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Aracın geri manevrasında yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı

Kaynarca'da geri manevra yapan aracın çarptığı H.G. (21) yaralandı; Gercüş Devlet Hastanesinde tedaviye alınıp sonra Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 20:03

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Aracın geri manevrasında yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı

olayın ayrıntıları:

Batman'ın Gercüş ilçesi Kaynarca mezrasında arazide yürütülen çalışma sırasında geri manevra yapan bir aracın çarptığı H.G. (21) yaralandı. Çevreden yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi.

hastanedeki süreç:

Ambulansla önce Gercüş Devlet Hastanesine kaldırılan işçiye burada ilk müdahale yapıldı. Yapılan değerlendirme sonrasında hasta, daha ileri tetkikler ve tedavi amacıyla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

güvenlik önlemleri ve soruşturma:

Kaza sonrası bölgeye güvenlik önlemleri alındı. Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı; soruşturma aracın manevra koşulları ve olayın oluş biçimi üzerinde yoğunlaşıyor.

YARALI, BATMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE SEVK EDİLDİ.

YARALI, BATMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE SEVK EDİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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