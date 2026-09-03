Bartın'da kampüste yeni bir adım: 60+ tazelenme üniversitesi

Bartın Üniversitesi'nde 60+ Tazelenme Üniversitesi başladı

Bartın Üniversitesi (BARÜ), 60 yaş ve üzerindeki bireylerin yaşam boyu öğrenme ve aktif yaşlanma süreçlerine katkı sağlamak amacıyla "60+ Tazelenme Üniversitesi" programını hayata geçirdi. Program; sağlık, teknoloji, sanat, kültür, doğa ve spor gibi farklı alanlarda düzenlenecek eğitim ve atölyelerle katılımcıları üniversite ortamında bir araya getirmeyi hedefliyor.

Programın kapsamı:

Katılımcılar BARÜ'nün akademik ve sosyal imkânlarından yararlanacak; hem güncel bilgi ve beceriler edinecek hem de kentle bütünleşik etkinliklerle Bartın'ın tarihî ve kültürel mirasını, doğal zenginliklerini öğrenme olanağı bulacaklar. Eğitim içerikleri sağlık ve yaşam kalitesi, temel dijital okuryazarlık, yaratıcı sanat ve kültür buluşmaları ile açık hava ve hafif spor etkinliklerini kapsayacak şekilde planlandı. Programın amacı, 60 yaş ve üzerindeki bireylerin sosyal ve akademik yaşamın içinde aktif kalmalarını teşvik etmektir.

Kuşaklar arası etkileşim ve başvuru:

Program ücretsiz olup, 30 kişilik kontenjan ile sınırlıdır. BARÜ, farklı kuşakların kampüs ortamında buluşmasıyla bilgi ve deneyim paylaşımının artmasını, gençlerle 60 yaş ve üzerindekiler arasındaki bağların güçlenmesini amaçlıyor. Üniversite-toplum etkileşimini derinleştirecek bu yapı içinde kent halkı ve öğrenciler ortak projelerde yer alacak.

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya programla ilgili olarak şunları belirtti: “60 yaş ve üzerindeki bireyleri Üniversitemizin bilgi, birikim ve imkânlarıyla buluşturmayı önemsiyoruz. Vatandaşlarımız üniversite ortamında yeni bilgiler edinirken onların hayat tecrübelerinden de gençlerimizin yararlanmasını istiyoruz. Böylece farklı kuşakların aynı kampüs ortamında bilgi ve deneyimlerini paylaşmalarına imkân sağlayacağız. Bu düşüncelerle 60 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızı birlikte öğrenmek, üretmek ve paylaşmak için Bartın Üniversitesine bekliyoruz.”

Başvurular https://form.bartin.edu.tr/tazelenme/tazelenme-kayit.html adresi üzerinden yapılabilir. İlgilenenler başvuru formunu doldurarak programa katılım için gerekli yönlendirmeleri alacaklar.

BARTIN ÜNİVERSİTESİNDE (BARÜ) 60 YAŞ VE ÜZERİNDEKİ BİREYLERİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME VE AKTİF YAŞLANMA SÜREÇLERİNE KATKI SAĞLAMAK AMACIYLA 60+ TAZELENME ÜNİVERSİTESİ İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI.