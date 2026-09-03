Tuzla'da lojistik depo yangınında belediye seferberliği

Tuzla'da yangının gelişimi ve müdahale:

Orhanlı Mahallesi Deri Sanayi Sitesi'ndeki bir lojistik depoda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede alevlerin bitişikteki kereste deposu, başka bir fabrika ve ağaçlık alana sıçramasıyla büyüdü. Bölgede kimyasal maddelerin bulunması nedeniyle zaman zaman patlama sesleri duyuldu. Olay yerine, 10 ilçeden çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi ve yoğun müdahale sonucunda yangın kontrol altına alındı.

belediye desteğinin kapsamı:

Tuzla Belediyesi ekipleri yangının ilk anından itibaren sahadaydı. Belediye, müdahale ve soğutma çalışmalarına 2 su tankeri, 2 ekskavatör, 1 arasöz ve çok sayıda araç ile destek verdi. Araçlarda görevli operatör, şoför ve teknik personelin yanı sıra koordinasyon ekipleri ve zabıta personeli de alanda görev aldı.

Ayrıca belediye, yangın bölgesinde görev yapan itfaiye ve polis ekipleri ile yangından etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere dayanışma desteği sağladı. Ekipler tarafından bin kişilik çorba ile birlikte pide, ayran, su, meyve suyu ve sıcak çorba gibi ikramlar dağıtıldı. Belediye saha ve koordinasyon ekipleri de çalışmaları yakından takip ederek lojistik desteği sürdürdü.

başkanın açıklaması:

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, yangından etkilenen vatandaşlara ve işletmelere geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Bingöl, söndürme ve soğutma çalışmalarının yanı sıra bölgede görev yapan ekiplerin ihtiyaçlarının karşılanması için belediyenin tüm imkânlarıyla sahada olduğunu vurguladı.

Yangının kaynağına ilişkin soruşturma ve hasar tespit çalışmalarıyla ilgili resmi açıklamalar bekleniyor. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda yangının kontrol altına alınmış olması, bölgedeki yayılma riskinin azaltılmasında belirleyici oldu.

TUZLA BELEDİYESİ EKİPLERİ DE YANGININ İLK ANINDAN İTİBAREN TÜM İMKANLARIYLA SAHADA GÖREV YAPTI.