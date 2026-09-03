Gerede kırsalında başlayan otluk yangını havadan müdahaleyle kontrol altına alındı

Gerede kırsalında otluk alevleri ormana sıçradı:

Yangın, saat 16.00 sıralarında Gerede ilçesine bağlı Karapazar köyü mevkiinde otluk alanda başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan alevler kısa sürede yayılarak bitişikteki ormanlık alana sıçradı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hızla ekipler sevk edildi.

havadan ve karadan yürütülen söndürme çalışmaları:

Alevlerin ağaçların tepe noktalarına ulaşmasını önlemek amacıyla bölgeye 2 yangın söndürme helikopteri ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz gönderildi. Ekipler, havadan ve karadan koordineli bir müdahale yürüterek yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Müdahale sonucunda yangın yaklaşık 3 saat sonra, saat 19.00 civarında kontrol altına alındı.

hasar tespiti ve havadan görüntüleme:

Müdahalenin ardından zarar gören alan, ekipler tarafından dronla havadan görüntülendi. Yangın örtü yangını şeklinde ilerledi; yetkililer yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeyi sürdürüyor.

YANGINDA ZARAR GÖREN ALAN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.