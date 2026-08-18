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Burdur'da kavşakta çarpışma: motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Burdur'da Bülent Ecevit Bulvarı kavşağında otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü Mahmut Arıkan (36), iki günlük tedavinin ardından yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 12:21

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Burdur'da kavşakta çarpışma: motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Kaza ve ilk müdahale:

Pazar günü saat 19.00 civarında Burdur'da, Bülent Ecevit Bulvarı Vali Konağı Kavşağı'nda meydana gelen kazada, Mahmut Arıkan (36) yönetimindeki 15 AEM 498 plakalı motosiklet ile Z.Y. (50) idaresindeki 15 AAU 229 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle ağır yaralanan motosiklet sürücüsü için çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Arıkan, ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürüş, yaralanma ve tedavi süreci:

Kazadan sonra hastaneye kaldırılan Arıkan yoğun bakımda takip edildi; yapılan müdahalelere rağmen iki günlük tedavi sürecinin sonunda hayatını kaybetti. Yetkililer, sürücünün kaza anındaki durumu ve yaralanma biçimiyle ilgili incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

Cenaze işlemleri ve soruşturma:

Hayatını kaybeden Mahmut Arıkan'ın cenazesi, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Cenazenin bugün Burdur'un Tefenni ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. Olayla ilgili adli ve idari tahkikatı yürüten ekipler, kaza nedenini belirlemeye yönelik delil toplama ve görgü tespiti çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor; trafik güvenliği ve kavşak düzenlemelerine ilişkin değerlendirmeler ilgili kurumların raporlarına göre yapılacak.

OLAY YERİ

OLAY YERİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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