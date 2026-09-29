Burdur’da kızının ihbarı sonrası 85 yaşındaki sürücünün aracı güvenlik gerekçesiyle çekildi

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre olay, Konak Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. 85 yaşındaki Ahmet S., 15 DR 625 plakalı otomobiliyle evinden ayrıldı. Babasının yaşı nedeniyle endişelenen kızı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım talep etti.

Polisin müdahalesi:

İhbar üzerine polis ekipleri, belirtilen araç ve sürücüyü bulmak için çalışma başlattı. Yapılan arama sonucunda Ahmet S. araçla seyir halindeyken ekipler tarafından durduruldu. Kontrollerde sürücünün sürücü belgesinin bulunduğu tespit edildi; ancak polis, yaşının ilerlemiş olması nedeniyle aracın güvenli şekilde kullanılamayacağı değerlendirmesinde bulundu.

Ailenin kararı ve sonuç:

Güvenlik gerekçesiyle Ahmet S.'nin kullandığı otomobil, çekici yardımıyla otoparka çekildi. Olay yerinde bulunan kızı, babasından haberdar edilerek bulunduğu yerden aldı ve evine götürüldü. Polis ekipleri müdahaleyi, hem sürücünün hem de diğer trafikteki kişilerin güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirdi.

BURDUR'DA 85 YAŞINDAKİ BABASININ OTOMOBİLİYLE EVDEN AYRILDIĞINI GÖREN KIZININ, "BABAM ÇOK YAŞLI, GÜVENLİ ARAÇ KULLANAMAYABİLİR" DİYEREK YAPTIĞI İHBAR ÜZERİNE POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ.