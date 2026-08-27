Burhaniye Ören'de dokuz yıldır süren lokma geleneği komşuları buluşturdu

Ören Mahallesi'nde dokuzuncu lokma hayrı coşkuyla gerçekleştirildi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Ören Mahallesi'nde bu yıl 9'uncusu düzenlenen İsmail Erez Sokağı Lokma Hayrı yoğun ilgi gördü. Etkinliğe Ören'in yanı sıra çevre mahallelerden de çok sayıda vatandaş katıldı ve lokma dağıtımı ile mahallede birlik görüntüleri ortaya çıktı.

Etkinliğin amacı ve geçmişi:

2017'de başlatılan ve her yıl düzenli olarak sürdürülen hayrın organizasyonunda Tuncay Eruçar, Aynur Erden, Fatma Gülay Öge, Yıldız İbrahimoğlu ve Fatma Uygun Esen öncü rol oynadı. Lokma geleneği, mahallede komşuluk bağlarını pekiştirmek, dayanışmayı artırmak ve ortak paydada buluşmak amacıyla devam ettiriliyor.

Katılım, dualar ve teşekkürler:

Tertip heyeti adına konuşan Tuncay Eruçar, etkinliği aynı birlik ve beraberlik ruhuyla sürdürmek istediklerini, her yıl artan katılımın kendilerini memnun ettiğini ve hayra maddi-manevi katkı veren herkese teşekkür ettiklerini belirtti. Lokma hayrında katılan vatandaşlar için geçmişleri, ataları ve vefat eden yakınları adına dualar edildi. Organizasyona destek veren Ören Mahallesi Muhtarı İlker Kurt de katkı sunan vatandaşlara teşekkür etti ve komşuluk dayanışmasının önemine vurgu yaptı.

LOKMA HAZIRLAYANLAR