çivrilde ilk gürpınar müzik günleri coşkuyla başladı

gürpınar müzik günleri coşkuyla başladı:

Denizli’nin Çivril ilçesinde ilk kez düzenlenen Gürpınar Müzik Günleri, açılış gecesinde büyük ilgi gördü. Çivril Belediyesi’nin organize ettiği etkinliğin ilk akşamında sahneye çıkan Necati ve Saykolar, seslendirdikleri sevilen parçalarla alana gelen herkese unutulmaz bir gece yaşattı.

konser alanında yoğun katılım ve aile atmosferi:

Akşam saatlerinden itibaren etkinlik alanına akın eden vatandaşlar, konser saatinin yaklaşmasıyla birlikte alanı doldurdu. Farklı yaş gruplarından katılımcıların olduğu gece boyunca dinleyiciler şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti; kimi izleyiciler dans ederken, aileler çocuklarıyla birlikte eğlencenin tadını çıkardı. Konser alanında cep telefonlarıyla kaydedilen anlar geceye renk kattı ve etkinlik boyunca sıcak bir topluluk atmosferi hissedildi.

başkan semih dere'den teşekkür ve değerlendirme:

Çivril Belediye Başkanı Semih Dere, etkinliğe ilişkin yaptığı değerlendirmede katılımcılara teşekkür etti. Başkan Dere, etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi: "İlçemizde ilk kez düzenlediğimiz Gürpınar Müzik Günleri’nin ilk gününde, Necati ve Saykolar’ın sahnesiyle müziğin ve eğlencenin coşkusunu hep birlikte yaşadık. Bu güzel geceye eşlik eden tüm hemşehrilerimize gönülden teşekkür ediyorum".

ilerleyen günlerde program ve beklentiler:

Gürpınar Müzik Günleri kapsamında önümüzdeki günlerde de farklı konser ve etkinliklerin düzenlenmesi bekleniyor. Katılımcılar, ilçede ailelerin birlikte vakit geçirebileceği benzer sosyal ve kültürel organizasyonların artmasından memnuniyet duyduklarını belirtti. Çivril Belediyesi, düzenlenen etkinliklerle ilçenin sosyal yaşamına katkı sağlamayı hedefliyor ve gecenin coşkusunun program boyunca sürmesi bekleniyor.

ÇİVRİL’DE İLK KEZ DÜZENLENEN GÜRPINAR MÜZİK GÜNLERİ, NECATİ VE SAYKOLAR’IN SAHNESİYLE BAŞLADI. VATANDAŞLAR GECE BOYUNCA MÜZİK VE EĞLENCENİN TADINI ÇIKARDI.