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Şehzadeler’in bağbozumu fotoğraflarla görsel hafızaya kaydedilecek

Şehzadeler ile Manisa Büyükşehir'in ortak fotoğraf yarışması, bağcılık ve üzüm kültürünü belgeleyip 45 bin TL ödül ve Gülşah Durbay özel ödülü verecek.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 10:03

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Şehzadeler’in bağbozumu fotoğraflarla görsel hafızaya kaydedilecek

Bağbozumu fotoğraflarla kayıt altına alınacak:

Şehzadeler Belediyesi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde bu yıl ilk kez düzenlenecek Bağbozumu Şenliği kapsamında, "Şehzadeler’de Bağ Bozumu ve Üzüm Kültürü" temalı bir fotoğraf yarışması gerçekleştirilecek. Etkinlik; bağcılık kültürünü, üreticilerin emeğini ve geleneksel bağbozumu ritüellerini görsel olarak belgelemeyi amaçlıyor.

Yarışma, 15 yaş ve üzerindeki amatör ve profesyonel fotoğrafçılara açık olup, katılımcılar ücretsiz başvurabilecek ve en fazla dört eserle yarışmaya katılabilecekler. Değerlendirmeye yalnızca fotoğraf makinesiyle çekilmiş çalışmalar alınacak, cep telefonu fotoğrafları kabul edilmeyecek.

Ödüller ve özel ödül:

Dijital kategoride dereceye gireceklere toplam 45 bin TL ödül dağıtılacak; birinciye 20 bin TL, ikinciye 15 bin TL, üçüncüye 10 bin TL verilecek. Ayrıca merhum Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay adına verilecek Gülşah Durbay Özel Ödülü sahibine Fujifilm Instax Mini Evo fotoğraf makinesini kazandıracak.

Yarışmada; ilçedeki bağlar, üzüm hasadı, üretim süreçleri, geleneksel uygulamalar, yöresel yaşam ve festival atmosferini yansıtan fotoğraflar değerlendirilecek. Temel fotografik düzeltmelere izin verilirken; kolaj, HDR, yapay zeka ile oluşturulan veya kadrajında yapay zeka kullanıldığı tespit edilen çalışmalar elenecek.

Başvuru, takvim ve koşullar:

Kayıt işlemleri 28 Ağustos - 7 Eylül 2026 tarihleri arasında, 09.00-17.00 saatleri arasında Kurşunlu Han’da gerçekleştirilecek. Yarışma, 28 Ağustos 2026 saat 09.00 itibarıyla başlayıp 8 Eylül 2026 saat 23.00'te sona erecek; fotoğrafların son gönderim tarihi de aynı saat olarak belirlendi.

Katılımcıların eserleri Şehzadeler ilçe sınırları içinde ve yarışma tarihleri arasında çekilmiş olmalı. Başvuru şartları ve ayrıntılar için www.manisabagbozumu.com adresi ile Kurşunlu Han Giriş Danışma bölümünden bilgi alınabilecek.

Seçici kurul ve takvim:

Seçici kurulda Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Emre Halil Esenkaya, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Önder Aydın ve Manisa Fotoğraf Derneği Başkanı Nazmi Çaykara yer alacak. Kurul, 9 Eylül'de toplanarak değerlendirme yapacak ve sonuçlar açıklanacak. Dereceye girenlere ödülleri 10 Eylül 2026 tarihinde Kurşunlu Han'da düzenlenecek törenle verilecek.

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, yarışmanın ilçenin tarımsal mirasının geleceğe taşınmasına katkı sağlayacağını belirtirken şu değerlendirmeyi yaptı: Şehzadeler, bağcılık kültürü ve üzüm üretimiyle geçmişten bugüne önemli bir tarımsal mirasa sahip bir kent. Biz bu mirası yaşatmanın yanı sıra gelecek kuşaklara güçlü bir şekilde aktarmak istiyoruz. Fotoğraf yarışmamızla üreticimizin emeğini, bağlarımızın güzelliğini ve bağbozumu coşkusunu kalıcı bir görsel hafızaya dönüştürmeyi hedefliyoruz.

ŞEHZADELER BELEDİYESİ İLE MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞ BİRLİĞİNDE BU YIL İLK KEZ DÜZENLENECEK...

ŞEHZADELER BELEDİYESİ İLE MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞ BİRLİĞİNDE BU YIL İLK KEZ DÜZENLENECEK BAĞBOZUMU ŞENLİĞİ KAPSAMINDA FOTOĞRAF YARIŞMASI DÜZENLENİYOR. "ŞEHZADELER’DE BAĞ BOZUMU VE ÜZÜM KÜLTÜRÜ" TEMASIYLA GERÇEKLEŞTİRİLECEK YARIŞMADA DERECEYE GİREN FOTOĞRAFÇILARA TOPLAM 45 BİN TL ÖDÜL VERİLİRKEN, MERHUM ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANI GÜLŞAH DURBAY ADINA ÖZEL ÖDÜL DE VERİLECEK.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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