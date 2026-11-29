Barış Manço Parkı'nın yükselen tercihi:

Burhaniye'nin Yeni Mahalle'sinde yer alan Barış Manço Parkı, kısa sürede semtin sık ziyaret edilen buluşma noktalarından biri oldu. Özellikle yaz aylarında park, dinlendirici atmosferi ve oturma alanları sayesinde emekliler başta olmak üzere çok sayıda vatandaşın gündelik buluşma tercihi haline geliyor.

Kafetarya ve işletmecinin rolü:

Park içindeki kafetarya, 20 yıllık deneyime sahip Mehmet Taşkın tarafından işletiliyor. 50 yaşındaki Taşkın, ilginin artmasından memnun olduklarını söyleyerek, "Parkımız ilgi görmektedir. Özellikle yaz aylarında başta emekliler olmak üzere çok sayıda misafirimiz oluyor. En iyi hizmeti verebilmek için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Kafetarya, ziyaretçilere hem dinlenme hem de sosyal etkileşim imkânı sunuyor.

Toplumsal işlev ve yaz yoğunluğu:

Barış Manço Parkı, sadece kısa süreli oturma alanı olmaktan çıkıp mahalle sakinlerinin bir araya geldiği, sohbet ve yürüyüş için tercih edilen bir mekâna dönüştü. Yaz aylarında artan yoğunluk, parkın yerel yaşam içindeki önemini ve kafetaryanın sağladığı hizmetin topluluk için taşıdığı değeri gözler önüne seriyor.

İŞLETMECİ MEHMET TAŞKIN