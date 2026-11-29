Eskişehir'de 5. Doğan Avcıoğlu Ödülleri töreni

Odunpazarı Belediyesi ile Tekin Yayınevi iş birliğiyle düzenlenen 5. Doğan Avcıoğlu Ödülleri, Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Bilim, düşünce, edebiyat ve gazetecilik alanlarından isimlerin bir araya geldiği etkinlikte, Doğan Avcıoğlu'nun toplumcu ve planlı kalkınma odaklı düşünce mirası ön plana çıktı.

Açılış konuşmaları:

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, törende yaptığı konuşmada Doğan Avcıoğlu'nu Türkiye'nin düşünce dünyası açısından önemli bir isim olarak tanımladı. Kurt, ödüllerin düzenlenmesini sosyal belediyecilik çerçevesinde bir toplumsal görev olarak gördüklerini belirterek, "Bu ödül törenleri aracılığıyla Türkiye'nin farklı düşüncelerini Eskişehir'de buluşturmayı ve Eskişehir'den Türkiye'ye taşımayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Tekin Yayınevi Genel Yayın Yönetmeni Elif Akkaya ise ödüllerin beşincisini gerçekleştirmekten duydukları memnuniyeti dile getirirken, Avcıoğlu'nun 100. doğum yılı kapsamında Milli Kurtuluş Tarihi eserinin yeniden yayımlandığını ve düşünürün 15 yaşında tutmaya başladığı günlüğüne ulaşıldığını söyledi. Akkaya, önümüzdeki yıllarda akademisyenlerin katkısıyla kapsamlı bir biyografi çalışması hazırlamayı hedeflediklerini aktardı.

Ödüller ve kazananlar:

Konuşmaların ardından çeşitli kategorilerde ödüller takdim edildi. Doğan Avcıoğlu Bilim Onur Ödülü, 6 Nisan 2026'da yaşamını yitiren Prof. Dr. Yalçın Küçük adına oğlu Devrim Küçük'e verildi ve ödülü Elif Akkaya takdim etti.

Bilim Ödülleri ise şu isimlere verildi: Dr. Ezgi Akyol ("Osmanlı’da İlksel Birikim: Birinci Dünya Savaşı’nda Mülksüzleşme, Sermaye ve Devlet"), Dr. Selman Saç ("Fransa’nın Cumhuriyetçi Tarihi: Kuruluştan Uyuşmazlığa (1789-2025)") ve Dr. Soner Kavuncuoğlu ("Asya-Tipi Üretim Tarzı: Kavram, Uygulama Örnekleri ve Türkiye").

Mansiyon Ödülü "Cumhuriyet Anayasacılığının Doğuşu" adlı çalışmasıyla Battal Niyazi Şahin'e takdim edildi. Şair ve yazar Ataol Behramoğlu'na verilen Saygı Ödülü, törene katılamayan Behramoğlu adına Elif Akkaya tarafından teslim alındı. Araştırmacı gazeteci İsmail Arı ise jüri özel ödülüne değer görüldü ve ödülünü Kazım Kurt takdim etti.

Tartışma ve kütüphane ziyareti:

Törenin ardından Kemal Okuyan ve Barış Terkoğlu Eskişehirlilerle bir söyleşi gerçekleştirdi. Etkinlik öncesinde Programa katılan konuklar, Odunpazarı Tarihi Bölge'deki Doğan Avcıoğlu Kütüphanesi ile Uğur Mumcu Parkı'nı ziyaret etti.

Törene, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, gazeteciler İsmail Arı, Barış Terkoğlu ve Kemal Okuyan, Prof. Dr. Yalçın Küçük'ün oğlu Devrim Küçük, Dr. Ezgi Akyol, Dr. Selman Saç, Dr. Soner Kavuncuoğlu, Tekin Yayınevi Genel Yayın Yönetmeni Elif Akkaya, seçici kurul üyeleri Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir ve Çağdaş Sümer ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Ödül töreni, Doğan Avcıoğlu'nun eser ve düşüncelerinin gündemde tutulması yönündeki çabaların sürdürüleceğine işaret ederken, Eskişehir'de farklı düşüncelerin buluşmasına aracılık etme hedefinin devam edeceğini gösterdi.

ESKİŞEHİR’DE ODUNPAZARI BELEDİYESİ VE TEKİN YAYINEVİ İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENEN 5. DOĞAN AVCIOĞLU ÖDÜLLERİ, YUNUS EMRE KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN TÖRENLE SAHİPLERİNİ BULDU.